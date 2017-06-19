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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۴۲

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس:

بیش از ۱۲۴ ژن در بانک جهانی ژن ثبت شد

بیش از ۱۲۴ ژن در بانک جهانی ژن ثبت شد

بندرعباس - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفت: ۱۲۴ ژن از گونه سرپایان خلیج فارس و دریای عمان برای اولین بار در بانک جهانی ژن ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد هرمزگان، شادی خاتمی با بیان اینکه انجام این پزوژه به مدت ۲ سال زمان برده و برای اولین بار این پروژه با این تعداد ژن ثبت شده در بانک جهانی ژن در دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاده گفت: انجام تمام مراحل این پروژه در آزمایشگاه ژنتیک واحد بندرعباس صورت گرفته و تعداد ژن های ثبت شده در بانک جهانی ژن نسبت به نمونه های مشابه بسیار زیاد است.

خاتمی افزود: انجام این پروژه به شکل گروهی توسط یک تیم چهار نفره  در مناطق مختلفی از جزایر خلیج فارس و دریای عمان شامل آب های بندر بوشهر، بندر لنگه، بندر جاسک، هرمز و چابهار مورد مطالعه قرار گرفته است و آزمایش های لازم نیز در آزمایشگاه واحد بندرعباس به خصوص در بخش ژنتیک انجام شده است.

وی هدف از این کار پژوهشی را مطالعه بر روی گونه سرپایان اعلام کرد و افزود: شناسایی این گونه ها در حوزه بیولوژی دریا بسیار حائز اهمیت است و می توان با شناسایی این اکوسیستم های دریایی در مباحث کنترل آلودگی ها و حفظ آبزیان دریایی نقش ایفا کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: سرپایان شامل ماهی های مرکب، اسکوئید و هشت پایان می شود که از لحاط اکولوژی و اقتصادی در جهان حائز اهمیت هستند و در ایران تنها جنبه صادرات داشته و ارز آور است.

وی همچنین شناسایی و شناخت بیولوژی آنها را برای ارزیابی ذخایر دریای الزامی دانست و گفت: بعد از نفت و گاز مهم ترین ثروت در حوزه منابع طبیعی؛  ذخایر آبزیان و صیادی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان است که باید با مطالعه و دقت در آن علاوه بر بحث ارزآوری و تجاری سازی به حفظ و تکثیر آنان نیز توجه ویژه ای شود و از این پتانسیل خدادادی در مسیر درست استفاده شود.

خاتمی با تاکید بر اینکه دو گونه غالب در آب های خلیج فارس و دریای عمان، ماهی مرکب ببری و اسکوئید هندی است افزود: با آگاهی به این موارد می توان در مبحث تولید و حفظ این ذخایر ارزشمند همت لازم را بکار گرفت و علاوه بر اشتغال زایی در حوزه صنعت دریایی ، راه را برای ارزآوری نیز هموار سازیم.

این استادیار دانشگاه، توجه به موارد پژوهشی را بسیار با اهمیت برشمرد و افزود: تشویق دانشجویان رشته های شیلات، بیولوژی دریا، آیزیان و محیط زیست در این دانشگاه برای مطالعه بر روی گونه های دریایی مختلف می توان کمک شایانی به حوزه پژوهشی کند و راه را برای مطالعات و پژوهش های  بهتر، تجاری سازی، پرورش و صادرات هموارتر سازد.

وی در پایان از دکتر تورج ولی نسب، مهندس پرویز توکلی کلور و دکتر احمد فرهادی به عنوان اعضای این تیم چهار نفره یاد کرد و گفت: تمام این تلاش ها در این حوزه با همکاری آنان انجام شده و اینجانب به عنوان سرگروه، این تیم را همراه۹ی و کمک کرده ام.

کد مطلب 4009477

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