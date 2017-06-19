بیش از ۱۲۴ ژن در بانک جهانی ژن ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد هرمزگان، شادی خاتمی با بیان اینکه انجام این پزوژه به مدت ۲ سال زمان برده و برای اولین بار این پروژه با این تعداد ژن ثبت شده در بانک جهانی ژن در دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاده گفت: انجام تمام مراحل این پروژه در آزمایشگاه ژنتیک واحد بندرعباس صورت گرفته و تعداد ژن های ثبت شده در بانک جهانی ژن نسبت به نمونه های مشابه بسیار زیاد است.

خاتمی افزود: انجام این پروژه به شکل گروهی توسط یک تیم چهار نفره در مناطق مختلفی از جزایر خلیج فارس و دریای عمان شامل آب های بندر بوشهر، بندر لنگه، بندر جاسک، هرمز و چابهار مورد مطالعه قرار گرفته است و آزمایش های لازم نیز در آزمایشگاه واحد بندرعباس به خصوص در بخش ژنتیک انجام شده است.

وی هدف از این کار پژوهشی را مطالعه بر روی گونه سرپایان اعلام کرد و افزود: شناسایی این گونه ها در حوزه بیولوژی دریا بسیار حائز اهمیت است و می توان با شناسایی این اکوسیستم های دریایی در مباحث کنترل آلودگی ها و حفظ آبزیان دریایی نقش ایفا کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: سرپایان شامل ماهی های مرکب، اسکوئید و هشت پایان می شود که از لحاط اکولوژی و اقتصادی در جهان حائز اهمیت هستند و در ایران تنها جنبه صادرات داشته و ارز آور است.

وی همچنین شناسایی و شناخت بیولوژی آنها را برای ارزیابی ذخایر دریای الزامی دانست و گفت: بعد از نفت و گاز مهم ترین ثروت در حوزه منابع طبیعی؛ ذخایر آبزیان و صیادی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان است که باید با مطالعه و دقت در آن علاوه بر بحث ارزآوری و تجاری سازی به حفظ و تکثیر آنان نیز توجه ویژه ای شود و از این پتانسیل خدادادی در مسیر درست استفاده شود.

خاتمی با تاکید بر اینکه دو گونه غالب در آب های خلیج فارس و دریای عمان، ماهی مرکب ببری و اسکوئید هندی است افزود: با آگاهی به این موارد می توان در مبحث تولید و حفظ این ذخایر ارزشمند همت لازم را بکار گرفت و علاوه بر اشتغال زایی در حوزه صنعت دریایی ، راه را برای ارزآوری نیز هموار سازیم.

این استادیار دانشگاه، توجه به موارد پژوهشی را بسیار با اهمیت برشمرد و افزود: تشویق دانشجویان رشته های شیلات، بیولوژی دریا، آیزیان و محیط زیست در این دانشگاه برای مطالعه بر روی گونه های دریایی مختلف می توان کمک شایانی به حوزه پژوهشی کند و راه را برای مطالعات و پژوهش های بهتر، تجاری سازی، پرورش و صادرات هموارتر سازد.

وی در پایان از دکتر تورج ولی نسب، مهندس پرویز توکلی کلور و دکتر احمد فرهادی به عنوان اعضای این تیم چهار نفره یاد کرد و گفت: تمام این تلاش ها در این حوزه با همکاری آنان انجام شده و اینجانب به عنوان سرگروه، این تیم را همراه۹ی و کمک کرده ام.