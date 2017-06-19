به گزارش خبرنگار مهر، فیروز جعفری عصر دوشنبه در جلسهای با حضور اصحاب رسانه که با حضور رئیس شورای شهر همراه بود، ضمن تقدیر از فعالیتهای خبرنگاران در حوزه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، اظهار کرد: طی سالهای اخیر و با مستقل شدن شهرستان پردیس مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز به یکی از دغدغههای مسئولان شهری تبدیلشده است.
وی با اشاره به اینکه نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مقابله با سخت و سازهای غیرمجاز، گفت: طی سالهای اخیر و با دستور مقامات قضایی همچنین حمایت نیروی انتظامی و دستگاههای مرتبط با ساختوسازهای غیرمجاز برخورد قانونی انجامشده است.
جعفری بابیان اینکه طی سالهای اخیر مقابله پلیس ساختمان برای ساختوسازهای غیرمجاز ملموس بوده است، گفت: عدهای از سازندگان با شکایت در دیوان عدالت اداری و دریافت رأی توقف توانستهاند به هدف خود برسند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه پرداخت کنند.
شهردار بومهن با تأکید بر اینکه در سالهای اخیر پلیس ساختمان و دستگاههای نظارتی اجازه ساختوساز غیرمجاز را به افراد ندادهاند و اگر هم موردی بوده بهصورت جدی با آن برخورد شده است، در خصوص بیمارستان خیریه شهر بومهن، گفت: پس از درگذشت بانی بیمارستان میان شرکا اختلافنظرهای به وجود آمد که شهرداری سعی کرد تا حد امکان و بهصورت قانونی به حل مشکل بپردازد.
به گفته شهردار بومهن در صورت راهاندازی فاز یک و تجهیز اورژانس این بیمارستان برای صدور مجوزها و پایان کار تعامل خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه تجهیز بیمارستان نیازمند چندین میلیارد تومان هزینه است، گفت: امیدواریم این مشکل حل شود.
جعفری در بخش دیگری با اشاره به زمان بهرهبرداری پارک برکت انقلاب، گفت: پارک برکت انقلاب دو هکتار وسعت دارد تعامل با ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) باعث شد که این پارک توسط شهرداری واگذار شود.
شهردار بومهن با اشاره به اینکه پیمانکار سابق این پارک در ۴ هزار متر پارک در حال فعالیت است، گفت: به دلیل مشکلات مالی که متوجه پیمانکار سابق شده است با پیمانکار جدید قراردادی منعقدشده تا اقدامات عمرانی بهزودی به پایان برسد.
جعفری با اشاره به اینکه پارک برکت انقلاب در شرف بهرهبرداری است، گفت: بهرهبرداری از این پارک به دلیل حضور پیمانکار و فعالیتهای عمرانی برای ساخت آبنما باعث شده که شهروندان نتوانند از فضا استفاده کنند به همین منظور افتتاح این پارک به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه این پارک بهصورت کامل دیوارکشی شده است، گفت: طی تعامل با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ۳۰۰ متر از فضای این پارک به ساخت مسجد و کتابخانه اختصاصیافته است که بهزودی عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
شهردار بومهن در بخش دیگری با اشاره به وضعیت ورزشگاه چندمنظوره شهرداری بومهن، گفت: ورزشگاه چندمنظوره در ضلع شمالی پارک شقایق قرار دارد که در حال حاضر مراحل پایانی عملیات اجرایی را طی میکند.
وی با تأکید بر اینکه دیوارکشی و نرده گذاری ورزشگاه به پایان رسیده است، گفت: نصب چمن این ورزشگاه نیز توسط پیمانکار در حال اجرا است بهرهبرداری از این پروژه همزمان با پارک برکت انقلاب انجام خواهد شد.
جعفری در بخش دیگری با اشاره به طرح تفصیلی شهر بومهن، گفت: تکلیف نهایی طرح تفصیلی بومهن طی دو ماه آینده مشخص خواهد شد مشکلاتی که پیرو طرح قبلی وجود داشت برطرف شده است.
شهردار بومهن در خصوص آسفالت معابر شهر گفت: استعلامهای پیمانکار این پروژه بر عهده سازمان همیاریهای شهرداریها گذاشتهشده بود که طی هفتههای گذشته مناقصه برگزارشده و پیمانکار ظرف چند روز آینده اعلام میشود.
جعفری با اشاره به لزوم حضور و حمایت از سرمایهگذاران، گفت: حضور سازندگان برای مجتمع باید با اصول قانونی همخوانی داشته باشد.
شهردار بومهن با تأکید بر اینکه درآمدزایی باید علمی و قانونی باشد، گفت: اگر ساختوساز طبق قانون و اصول شهرسازی انجام شود مشکلی به وجود نخواهد آمد و از این سرمایهگذاریها استقبال خواهیم کرد.
نظر شما