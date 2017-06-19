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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۲۷

دقایقی پیش؛

ظریف وارد تونس شد

ظریف وارد تونس شد

وزیر خارجه کشورمان دقایقی پیش با استقبال خمیس جهیناوی همتای تونسی خود وارد فرودگاه تونس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف دقایقی پیش با استقبال خمیس جهیناوی همتای تونسی خود وارد فرودگاه تونس شد.

وزیر امور خارجه کشورمان قرار است در اولین دیدار خود با الباجی قائد السپسی رئیس جمهور تونس دیدار و گفتگو کند.

کد مطلب 4009481

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