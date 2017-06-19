ظریف وارد تونس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف دقایقی پیش با استقبال خمیس جهیناوی همتای تونسی خود وارد فرودگاه تونس شد.

وزیر امور خارجه کشورمان قرار است در اولین دیدار خود با الباجی قائد السپسی رئیس جمهور تونس دیدار و گفتگو کند.