ریسک عملیات دریایی در چابهار کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سید حسن ابراهیمی گفت: این روش اجرایی جامع شامل بخشهای مختلفی از جمله شرح فعالیت ها، فلوچارت اجرایی، مشخصات و جزئیات اسکله های بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، مشخصات بویه ها، چراغ های دریایی، موقعیت و عمق لنگرگاه های بندر برای انواع مختلف شناور مانند نفتکش، فله بر، کانتینر و سنتی است.

وی افزود: تا پیش ازاین سیستم کیفیت مربوط به کنترل ترافیک دریایی بندر چابهار محدود به پر کردن فرم های مربوطه بوده که با اجرایی شدن این روش ریسک عملیات دریایی پایین آمده است.

وی خاطر نشان کرد: تدوین اینگونه دستورالعمل ها و روشهای اجرایی که با صرف ساعتها کار کارشناسی دقیق صورت گرفته، در یکپارچه سازی و وحدت رویه در امور مربوط به دریا کمک شایانی خواهد کرد.