به گزارش مهر، سید حمید طهائی در جلسه مربوط به پروژه آزادراه کنارگذر جنوبی تهران که عصر دوشنبه در محل قرارگاه خاتمالانبیا برگزار شد با اشاره به اینکه این طرح بخش عمدهای از ترافیک آزادراه تهران - کرج - قزوین را کاهش میدهد، اظهار کرد: یکی از بزرگترین معضلات این سه استان در خصوص تردد خودروهای سنگین است که از این طریق تا حدود زیادی حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در ادامه این مسیر مجموعه هوایی و اقتصادی پیام وجود دارد که این مجموعه نیز میتواند از ظرفیتهای این کمربندی برای تسهیل در تردد بهرهبرداری کند.
طهائی با اشاره به اینکه بخش وسیعی از اراضی بیابانی البرز در مسیر این کنارگذر قرار دارد، گفت: این محدوده منشأ گردوغبار البرز و تهران محسوب میشود که باید برای تثبیت این روند اقدام کرد.
وی بابیان اینکه از محل سفر رئیسجمهوری اعتباری برای بیابانزدایی در البرز اختصاص پیداکرده است، اضافه کرد: طی توافقی که با سازمان جنگلها و بنیاد برکت صورت گرفته بخش بزرگی از بیابانزدایی و جنگلکاری از این طریق محقق میشود.
استاندار البرز با اشاره به اینکه در این هفته کلنگ زنی قطعه دوم آزادراه تهران - شمال با حضور معاون اول رئیسجمهوری صورت گرفت، گفت: اجرا و بهرهبرداری از این طرح ملی بسیار حائز اهمیت است ولی در کنار این امر باید حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست نیز در دستور کار قرار گیرد.
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