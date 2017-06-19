مجتمع آبرسانی پور و تیاب جائر در شهرستان حاجی آباد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب روستایی هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور بیان داشت: با حمایت و توجه ویژه دولت تدبیر و امید طی سالهای اخیر و اختصاص اعتبارات مناسب به آبرسانی روستایی استان هرمزگان توانسته دراین زمینه بهترین عملکرد را داشته باشد.

حمزه پور با تاکید بر اینکه با اختصاص اعتبارات مناسب در سال جاری بسیاری از پروژه های آب و فاضلاب روستایی هرمزگان تسریع و به اتمام می رسد افزود: پروژه های زیادی در حال حاضر در دست اجراست است که امیدوارم تا پایان سال جاری به اتمام رسیده و بتوانیم شاخص بهره مندی آب روستایی در استان را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشیم به طوری که در سال ۹۵ بیش از ۵ برابر میانگین اعتبارات سنوات قبل از محل منابع اعتباری صندوق توسعه ملی جهت تکمیل مجتمع های ابرسانی روستایی اعتبار اختصاص یافت.

وی در ادامه در خصوص مجتمع پور و تیاب جائر عنوان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال و پوشش جمعیتی هزار و ۵۰۰ نفر به بهره برداری رسید.

این مقام مسئول اضافه کرد: حفر و تجهیز سه حلقه چاه، دو ایستگاه پمپاژ ، احداث یک مخزن ۹۲۰ مترمکعبی و لوله گذاری خط انتقال شبکه توزیع به طول ۴۷ کیلومتر حجم عملیات مجتمع پور و تیاب جائر بوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان ادامه داد: شش روستای پور احمدی، تیاب، جائر، کلیتوئیه، ده مغان و کهنوج با افتتاح این پروژه از نعت آب اشامیدنی سالم بهره مند می شوند.