تصفیه خانه شهری مهاباد پایان سال ۹۶ افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کهوریان عصر دوشنبه در جلسه شورای فنی با اشاره به اجرای پروژه های برج آبگیر خط انتقال آب خام به تصفیه خانه و تصفیه خانه شهری مهاباد افزود: با توجه به اینکه تصفیه خانه این شهر عمر بیش از ۴۰ سال داشت، باید ایستگاه جدیدی را در این منطقه راه اندازی می کردیم که روند اجرایی آن از سال ۹۴ شروع شده است.

وی ادامه داد: این دو پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برای آن ها هزینه شده است که با توجه به اهمیت پروژه ها باید تا پایان سال ۹۶ عملیات بهره برداری از این پروژه ها آغاز شود.

کهوریان افزود: از اولویت های دیگر شورای فنی در سال جاری رسیدگی و حل مشکلات جاده های ارتباطی به ویژه نقاط حادثه خیز است که با جدیت آن را پیگیری می کنیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهارداشت: رسیدگی به پروژه راه های ارتباطی و اماکن ورزشی نیمه کاره شهرستان مهاباد نیز باید ساماندهی شود و اگر اداره ای توان رسیدگی ندارد باید پروژه را واگذار کند.

کهوریان با اشاره به مشکلات اجرایی ۱۴ پروژه شهرستان مهاباد گفت: در هفته اول بعد از ماه مبارک رمضان هیات شورای فنی استان به مهاباد سفر می کند تا از نزدیک در جریان مشکلات قرار گیرد و حل مشکلات این پروژه ها تسریع شود.

وی با اشاره به مشکلات آب روستاهای شهرستان مهاباد اضافه کرد: بهسازی پروژه آبرسانی کشاورزی روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مرکز غربالگری بیماران سرطانی بیمارستان امام خمینی مهاباد از اولویت های این شوراست و ادارات ذیربط برای تسهیل این امر اقدامات لازم را انجام دهند.

در این جلسه در خصوص طرح های اجرایی مدرسه هشت کلاسه روستای خورخوره، پروژه پوشش بتی کانال روستای حاجی خوش مهاباد، کمربندی کانی صوفی رشید، مرکز خدمات جامع سلامت شهری و مشکلات اجرایی این طرح ها بحث و بررسی شد.