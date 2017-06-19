برنامه مدون توسعه شهرستان بوکان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمال خسروی عصر دوشنبه در نخستین جلسه شورای اداری سال ۹۶ این شهر افزود: اولویت‌های کاری توسط ادارات شهرستان به فرمانداری اعلام شده اما برنامه‌ای مدونی برای اجرای کارها و طرح‌ها وجود ندارد تا بتوان شهرستان را به توسعه و پیشرفت رساند بنابراین برنامه جامع و مدون توسعه شهرستان بوکان تدوین می‌شود.

وی با اشاره به لزوم تدوین برنامه‌ای مدون برای شهرستان بوکان گفت: اولویت‌های کاری توسط ادارات شهرستان به فرمانداری اعلام شده که امید است با برنامه‌ای مدون بتوان آن را پیش برد بنابراین برنامه جامع و مدون توسعه شهرستان بوکان تدوین می‌شود.

خسروی افزود: در این راستا مجوز ساخت بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی برای ساخت کلینیک خصوصی و نیز مجوز چند جایگاه cng اخذ شده و در چند حوزه هم توانسته‌ایم به جذب سرمایه گذار اقدام کنیم و نیز کامل بودن کادر اورژانس بیمارستان با توجه به ضرورت آن باید در اولویت قرار بگیرد.

ویی افزود: بخشداران بر مناطق گردشگری نظارت داشته و با توجه به احتمال وقوع آتش سوزی در این فصل اقدامات لازم را جهت جلوگیری از آتش سوزی انجام دهند و نیز اداره راهداری با توجه به این‌که این فصل فصل مناسبی برای تعمیرات ماشین‌آلات و نیز جاده‌های روستایی است به این امر اقدام کنند.

خسروی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه‌های هنری و فرهنگی تصریح کرد: با مدیرکل میراث فرهنگی استان صحبت شده که با همکاری میراث فرهنگی شهرستان و با انعقاد تفاهم نامه‌ای با بازسازی و تجهیز خانه ماموستا حقیقی به خانه هنرمندان و موزه مردم شناسی تبدیل شود.

فرماندار بوکان بیان کرد: طرح جامع تفصیلی شهرستان و نیز برگزاری مناقصات و پروژه‌های مصوب باید توسط شهرداری تعیین تکلیف شود و مبلغی هم که برای اتمام طرح‌های میدان معلم و وحدت تزریق شده است هرچه زوتر در راستای اتمام این طرح‌ها هزینه و به اتمام برسند و در این زمینه هم لزوم تشکیل کمیته نظارت بر کارهای عمرانی ضرورت دارد.

وی همچنین با اشاره به معضل تکدی گری در شهرستان گفت: اگر روحانیون با آگاهی مردم در حوزه تکدی گری دست ما را نگیرند به هیچ عنوان موفق نمی‌شویم و نیز در زمینه مبارزه با مواد مخدر به همکاری و کمک روحانیون نیازمندیم هرچند در یک هفته اخیر کشفیات بزرگی در این زمینه توسط نیروی انتظامی صورت گرفت.

خسروی گفت: مشکلات فاضلاب مناطق حاشیه‌ شهر و طرح جامع پسماند شهری هم باید پیگیری شود با توجه به فصل گرما تدابیر لازم برای کاهش مصرف آب اندیشیده شود و نیز هرچند خوشبختانه ما پارسال شاهد برگزاری جشن خرمن و برداشت گندم بودیم اما با توجه به کاهش ۲۵ درصدی میزان بارندگی بهاره امسال نسبت به میزان گذشته پارسال و احتمال کاهش میزان برداشت دیم وجود دارد که در این زمینه هم باید جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط باید برنامه ریزی مرتبط داشته باشند.