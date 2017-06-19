دشمنان ایران خواب خوش نخواهند داشت/آمادگی کامل قوای نظامی کشور

مجید کیان پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سخنان قاطع مقام معظم رهبری و اقدام عملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابله با داعش نشان داد برای امنیت و آرامش مرزهای کشور با کسی تعارف نداریم، اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف قرار دادن مواضع دشمنان ایران و اسلام در کیلومترها فراتر از مرز ها خاکی کشور، به جهانیان ثابت کرد که دشمنان این آب و خاک در هیچ کجا خواب خوش نخواهند داشت و ملت و نیروهای نظامی کشور اعم از سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج هرگاه که رهبر دستور دهد با تمام وجود به دفاع از خاک خود خواهند پرداخت.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تحرکات و اقدام کور دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را ناشی از عدم شناخت آنان از اراده ملت و آمادگی نظامی قوای مسلح کشور دانست و افزود: آنان نمی دانند که به یک اشاره رهبر فرزانه انقلاب، آحاد ملت ایران به شعار حماسی «با ولایت تا شهادت» جامه عمل خواهند پوشاند.

کیان پور با تاکید بر اینکه جهانیان می دانند که ما کشوری مسلمان، صلح طلب و نوع دوست هستیم و برای تحقق صلح و دوستی در جهان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود، زیرا این از تعالیم عالی دین ما است، افزود: اما اگر به حریم اعتقادات و مرز سیاسی و جغرافیایی این سرزمین تعدی صورت گیرد آنگاه با جان و دل و تا آخرین نفس از مرزهایمان دفاع خواهیم کرد.

وی حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع داعش را در تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری و با هدف تامین امنیت و آرامش مردم ایران زمین دانست و گفت: این اقدام نشان داد که قوای نظامی کشور برای پاسداری از مرزهای ایران اسلامی از هیچ قدرتی واهمه نداشته و به پشتوانه درایت و تدبیر رهبر فرزانه انقلاب و اراده ملت برای مقابله با هر نوع تهدیدی در آمادگی کامل به سر می برند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مراتب تقدیر و تشکر خود را از این اقدام به موقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام داشته و از درگاه ایزد منان برای تمام فرماندهان و سربازان سرزمینم سرافرازی، صلابت و اقتدار را مسئلت دارم.