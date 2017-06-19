۲۵۰ کیلومتر از جاده های آذربایجان غربی اسکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این خصوص اظهارداشت: ۲۵۰ کیلومتر از جاده های استان با استفاده از فناوری روز دنیا و اسکنر جاده ای که تنها در اختیار ۱۱ کشور قرار دارد، اسکن شد تا اطلاعات کاملی از معایب جاده در اختیار کارشناسان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: این دستگاه اسکنر جاده ای با استفاده از دو دوربین و دو دستگاه لیزر خطی، فواصل پنج میلیمتری جاده را اسکن می کند و در هر ۱۰ متر یک عکس سه بعدی از انواع خرابی ها به ثبت می رساند.

شکری افزود: برداشت کامل مسیر با سرعت ۹۶ کیلومتر در ساعت، نشان دادن خرابی ها تا عمق سه سانتیمتری و عرض سه متر و هفتاد سانتیمتری از جمله ویژگی های این دستگاه است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: پس از اسکن موارد لازم لکه گیری، چاله پرکنی، اجرای آسفالت های حفاظتی و آسفالت های تقویتی با اولویت های مورد نظر اجرایی می شود.

شکری افزود: سالانه صدها میلیارد ریال برای نگهداری جاده ها در آذربایجان غربی هزینه می شود که با استفاده از این دستگاه، می توان این هزینه را به صورت مطلوب تر مصرف کرد. ‌