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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۵۸

اتوبوس مسیر شیراز به خورموج طعمه حریق شد

اتوبوس مسیر شیراز به خورموج طعمه حریق شد

شیراز- یک دستگاه اتوبوس مسافربری شیراز به خورموج طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راه شمال فارس گفت: ساعتی قبل یک دستگاه اتوبوس ولوو متعلق به شرکت تک سفر شیراز که از شیراز به خورموج در حرکت بود درکیلومتر ۲۳ محور قایمیه به بوشهر به علت نقص فنی از قسمت موتو دچار آتش سوزی شد.

سرهنگ احمد احمدی افزود: در این حادثه با توجه به هوشیاری راننده و متوجه شدن آتش سوزی، اتوبوس را متوقف و۱۵ نفر  مسافرین  و راننده سالم از اتوبوس خارج شدند و خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات و جراحاتی به همراه نداشت است.

رییس پلیس راه شمال فارس افزود: رانندگان قبل سفر از سالم بودن وسیله نقلیه خصوصا از ناحیه سیستم سوخت رسان و سیستم برق خودرو اطمینان داشته باشند تا شاهد این چنین حوادث و خسارات برای هم وطنانمان نباشیم.

کد مطلب 4009512

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