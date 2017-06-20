«فیس بوک» و «توئیتر» ابزارهایی برای کنترل افکار عمومی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، یک مجموعه ای جدید از پژوهشهای انجام شده در دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که تبلیغات در رسانه های اجتماعی برای کنترل و دستکاری افکار عمومی در سرتاسرجهان مورد استفاده قرار می گیرند.

پژوهشگران در بررسیهای خود دریافتند که «اکاذیب، مهملات و اطلاعات غلط» بکار رفته در تبلیغات سنتی امروزه بطور گسترده ای آنلاین هستند و با الگوریتم «فیس بوک یا توئیتر» پشتیبانی می شود.

«فیلیپ هووارد» استاد علوم اینترنتی در دانشگاه آکسفورد می گوید که نه کشور جهان از جمله برزیل، کانادا، چین، آلمان، لهستان، اوکراین و آمریکا در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. پژوهشگران در بررسیهای خود دریافتند که «اکاذیب، مهملات و اطلاعات غلط» بکار رفته در تبلیغات سنتی به طور گسترده ای آنلاین هستند و با «الگوریتم فیس بوک یا توئیتر» پشتیبانی می شوند.

تکنیکهای بکار رفته در این الگوریتم ها شامل حساب های کاربری خودکار برای لایک کردن، به اشتراک گذاشتن و ارسال مطلب بر روی شبکه های اجتماعی است. این گونه حسابهای کاربری می توانند ابزارهایی آنلاین برای ابراز حمایت از طریق افزایش تعداد لایکها و یا در چشم اندازی وسیعتر، ابزاری حیاتی در خلق توهم محبوبیت باشند.

پژوهشگران همچنین دریافتند که در آمریکا این شیوه از کنترل افکار عمومی به صورتی ظهور می یابد که «تولید اِجماع» خوانده می شود؛ و به خلق توهم محبوبیتی می انجامد که طبق آن یک نامزد سیاسی می تواند از پذیرشی برخوردار شود که تا پیش از این، فاقد آن بوده است.

این گزارش در ادامه می افزاید: «توهم حمایت آنلاین از یک نامزد می تواند از طریق جار و جنجال آفرینی به شکل گیری حمایتهای واقعی بیانجامد. همانگونه که ترامپ از توئیتر به عنوان صحنه اصلی در انتخابات آمریکا استفاده کرد و رأی دهندگان بدان توجه نشان دادند».