  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۱۳

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

طرح‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی مطابق با نیازهای جامعه باشد

طرح‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی مطابق با نیازهای جامعه باشد

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی گفت: تمام طرح‌های ارائه‌شده از سوی مدیران در حوزه مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی باید مطابق با نیازهای جامعه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی ایرانی در دومین کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان اظهار کرد: مدیران حوزه فرهنگی و اجتماعی نباید به ارائه آمار و گزارش‌های تکراری بسنده کنند بلکه ما در این حوزه‌ها نیازمند ارائه نظریات جدید هستیم.

وی با تأکید بر اینکه باید مطابق نیازهای جامعه، گزارش‌های اجتماعی و فرهنگی ارائه کرد، افزود: آنچه حائز اهمیت است اینکه باید بدانیم در بین جوانان و جامعه ما چه فرهنگی در حال نشر و ترویج است و این در حالی است که ما تنها به فرهنگ کلاسیک تعریف‌شده از سوی خود اکتفا کرده‌ایم و مسائل را از همین نگاه نسخه‌پیچی می‌کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: باید بر اساس فعالیت‌ها و نیازهای جامعه اظهار نظرات خود را تنظیم کنیم، بنابراین مدیران این حوزه فرصت مطالعات جدیدی را به دست آورند.

ایرانی تصریح کرد: مدیران حوزه فرهنگی و اجتماعی خراسان شمالی باید طرح‌هایی را ارائه دهند که قابلیت اجرایی شدن را داشته و تأکیدی بر نیازها و آسیب‌های جامعه باشد.

وی گفت: در حوزه فرهنگی و هنری می‌توانیم بهتر مفاهیم انسانی، اعتقادی و فرهنگی خود را به جامعه منتقل کنیم ازاین‌رو در این مسیر نیازمند رجوع به پیوست‌های فرهنگی هستیم و این کار تنها با مدیریت درست و برنامه‌ریزی صحیح امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های جامعه در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: متأسفانه هنوز طرح و برنامه‌ای برای کمک گرفتن از جامعه در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نداریم، بنابراین این حوزه نیازمند یک بازنگری کلی است و این بازنگری تنها با تکیه‌بر منابع دولتی قابل تحقق نیست.

معاون استاندار خراسان شمالی بیان کرد: با شناسایی ظرفیت‌های عمومی مردم و جامعه دولت می‌تواند تنها نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد.

ایرانی عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی همچون کودکان کار و مواجه با چنین آسیب‌هایی نباید در مسائل روزمره و کاری ما فراموش شود بلکه در جهت ساماندهی این آسیب باید کار علمی همراه با برنامه‌ریزی باهم افزایی بیشتر مدیران انجام شود.

کد خبر 4009580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها