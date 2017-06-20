به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی ایرانی در دومین کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان اظهار کرد: مدیران حوزه فرهنگی و اجتماعی نباید به ارائه آمار و گزارش‌های تکراری بسنده کنند بلکه ما در این حوزه‌ها نیازمند ارائه نظریات جدید هستیم.

وی با تأکید بر اینکه باید مطابق نیازهای جامعه، گزارش‌های اجتماعی و فرهنگی ارائه کرد، افزود: آنچه حائز اهمیت است اینکه باید بدانیم در بین جوانان و جامعه ما چه فرهنگی در حال نشر و ترویج است و این در حالی است که ما تنها به فرهنگ کلاسیک تعریف‌شده از سوی خود اکتفا کرده‌ایم و مسائل را از همین نگاه نسخه‌پیچی می‌کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: باید بر اساس فعالیت‌ها و نیازهای جامعه اظهار نظرات خود را تنظیم کنیم، بنابراین مدیران این حوزه فرصت مطالعات جدیدی را به دست آورند.

ایرانی تصریح کرد: مدیران حوزه فرهنگی و اجتماعی خراسان شمالی باید طرح‌هایی را ارائه دهند که قابلیت اجرایی شدن را داشته و تأکیدی بر نیازها و آسیب‌های جامعه باشد.

وی گفت: در حوزه فرهنگی و هنری می‌توانیم بهتر مفاهیم انسانی، اعتقادی و فرهنگی خود را به جامعه منتقل کنیم ازاین‌رو در این مسیر نیازمند رجوع به پیوست‌های فرهنگی هستیم و این کار تنها با مدیریت درست و برنامه‌ریزی صحیح امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های جامعه در جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: متأسفانه هنوز طرح و برنامه‌ای برای کمک گرفتن از جامعه در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نداریم، بنابراین این حوزه نیازمند یک بازنگری کلی است و این بازنگری تنها با تکیه‌بر منابع دولتی قابل تحقق نیست.

معاون استاندار خراسان شمالی بیان کرد: با شناسایی ظرفیت‌های عمومی مردم و جامعه دولت می‌تواند تنها نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد.

ایرانی عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی همچون کودکان کار و مواجه با چنین آسیب‌هایی نباید در مسائل روزمره و کاری ما فراموش شود بلکه در جهت ساماندهی این آسیب باید کار علمی همراه با برنامه‌ریزی باهم افزایی بیشتر مدیران انجام شود.