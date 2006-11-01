زنجان ميزبان دبيران علوم اجتماعي سراسر كشور خواهد بود

سيد كريم رفاهي ، دبير كميته علمي كنفرانس علوم اجتماعي سراسر كشور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: بيش از 600 نفر از اساتيد ، دبيران و معلمان علوم اجتماعي سراسر كشور در اين كنفرانس شركت خواهند كرد.

وي از چهره هاي مطرح رشته جامعه شناسي كه در اين كنفرانس شركت مي كند به عماد افروغ و غلامعلي حداد عادل اشاره كرد و گفت: ميزباني اين كنفرانس سال قبل در انجمن علوم اجتماعي كشور توسط انجمن علوم اجتماعي استان پيشنهاد و به تصويب رسيد.

دبير كميته علمي كنفرانس علوم اجتماعي ، آشنايي با هويت ديني و جلوگيري از شكاف نسل ها را از اهداف عمده اين كنفرانس عنوان كرد.

وي افزود: سعي مي كنيم در حاشيه كنفرانس مذكور ، مدعوين شركت كننده را با مكان هاي تاريخي شهر زنجان آشنا كنيم.

رفاهي ، برگزار كننده اين كنفرانس را سازمان آموزش و پرورش استان زنجان عنوان كرد