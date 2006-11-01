افزايش 5 هزار نفري سهميه زائران ايراني خانه خدا

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر عبدالسلام فواد الفارسي در ديدار با رئيس سازمان حج و زيارت كشورمان ، گفت: برگزاري حج و عمره زائران ايراني در ارتقاء سطح روابط بين رياض و تهران را بسيار موثر دانست.

وي با بيان اينكه تمامي طرف هاي سعودي اعم از بخش دولتي و شركت ها روابط عالي با دست اندر كاران اجرايي حج داشته اند ، گفت: عمره آينده از نيمه ماه صفر آغاز مي شود و زائران ايراني مي توانند به موقع رهسپار عربستان شوند.

الفارسي با اشاره به اينكه مشكلات زيادي در مورد سهميه به حجاج سال جاري بوده است ، افزايش سهميه 5 هزار نفري زائران ايراني را به دستور ملك عبدالله پادشاه عربستان سعودي دانست.

وي از انتصاب مصطفي خاكسار قهرودي به رياست سازمان حج در ايران با توجه به سابقه و تجربه طولاني در امر حج و زيارت استقبال و بر همكاري مجموعه حج با وي تاكيد كرد.

خاكسار قهرودي نيز با تقدير از وزير حج عربستان در موافقت با افزايش سهميه زائران ايراني ، تاكيد كرد: حجاج ايراني مانند هميشه با نظم خود دولت و دست اندركاران حج عربستان را در اجراي بهتر حج ياري خواهند كرد.