قلعه نوعي حق نشستن روي نيمكت استقلال را ندارد

آلبرت گريگوريان مسئول برگزاري مسابقات ليگ برتر با اعلام اين مطلب به خبرنگارمهر افزود : در دوره هاي گذشته ليگ برتر نيز درخواست هاي مشابهي براي حضورمدير فني تيم ها بر روي نيمكت وجود داشت كه بدليل مغايرت با مقررات ليگ حرفه اي با آن مخالفت شد.



وي افزود: باشگاه پرسپوليس در دوره مربيگري "سوبل" چنين درخواستي را مطرح كرد ولي به دليل مغايرت آئين نامه اي با اين درخواست مخالفت شد و پس از تغيير قرارداد علي پروين از مدير فني به مربي مجوزحضور ايشان بر روي نيمكت صادر شد.

مسئول برگزاري مسابقات ليگ برتر در خصوص شايعه حضور اميرقلعه نوعي بر روي نيمكت تيم استقلال گفت : همانطور كه گفتم اين امر قانونا مجاز نيست. مگر اينكه از جمع مربيان استقلال نام يك مربي حذف شود و نام آقاي قلعه نوعي گنجانده شود كه با توجه به تكميل بودن ظرفيت كادر فني استقلال اين امر نيز امكان پذير نيست.



وي در بخش ديگري از سخنان خود به تغيير زمان يك ديدار از مسابقات هفته هشتم ليگ برتر خبر داد و گفت : ديدار تيم هاي صبا باتري و فولاد خوزستان كه قرار بود ساعت 30/14 دقيقه روز جمعه برگزار شود به ساعت 30/16 دقيقه موكول شد .