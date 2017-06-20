اتحادیه اروپا حمله ائتلاف سعودی به «صعده» یمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه العربی الجدید، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ایی حمله جنگنده های ائتلاف سعودی به یک بازار در استان صعده در یمن را محکوم کرد.

در پی این حمله که روز شنبه گذشته بازار محلی پر تردد المشنق در منطقه مرزی شدا در صعده را هدف قرار داده بود دست کم ۲۴ غیرنظامی شهید و یک نفر زخمی شد.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرده که با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرده و امیدوار است مجروحان سلامتی خود را به زودی به دست بیاورند. این سازمان در ادامه تأکید کرد این حمله یادآور این است که غیرنظامیان در یمن تاوان جنگی را میپردازند که کشورشان را ویران کرده و ثبات منطقه را بر هم زده است.

اتحادیه اروپا همچنین نسبت به وضعیت انسانی در یمن و انتشار وبا و قحطی به صورت گسترده در این کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار مشارکت همه جریان های درگیر در جنگ یمن برای رسیدن به راهکاری سیاسی تحت نظارت سازمان ملل برای پایان دادن به بحران این کشور شد.

اتحادیه اروپا تأکید کرده که همکاری مشترک با سازمان ملل و گروه های منطقه ایی و بین المللی برای رسیدن به راهکار سیاسی برای این بحران و کمک رسانی به مردم یمن را در دستور کار خود قرار می دهد.