به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفي پور محمدي وزير كشور كه بعد از ظهر امروز در مراسم پاياني وزراي كشورهاي عضو اكو در تهران در يك نشست خبري با خبرنگاران سخن مي گفت، ضمن تشريح دستاوردهاي نشست سه روزه وزراي كشورهاي عضو اكو اظهار داشت: خوشبختانه در اولين دور نشست با شركت خوب مقامات ارشد كشورهاي مختلف مواجه شديم.

وي افزود: غير از چند كشور كه با مشكلاتي براي حضور در اين اجلاس مواجه شدند، دو وزير و سه قائم مقام وزير در اجلاس تهران شركت كردند و در خصوص مطالب مختلفي به طور مفصل بحث و تبادل نظر و نهايتا توافق شد.

پورمحمدي با اشاره به حساسيت هاي خاور ميانه ادامه داد: منطقه ما از جهات مختلف از حساس ترين مناطق دنيا و به همين دليل هم مورد طمع و نظر سودجويانه و برخي اغراض كشورهاي بزرگ قرار گرفته و به همين دليل ملت هاي ما با مشكلات بسياري از نا امني و تروريسم گرفته تا مباحثي چون سيل مهاجرت و قاچاق انسان و افزايش جرايم سازمان يافته مواجه اند.

وزير كشور با اشاره به برخي از مهمترين توافقات صورت گرفته در اجلاس سه روزه تهران اظهار داشت: قرار شد مركز آمادگي براي مقابله با حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي در تهران باشد ضمن آنكه توافق شد تا اين نشست را به صورت سالانه داشته باشيم و در آن به موضوعات و مسائل مهم همچون مرزباني، مواد مخدرو يا آموزش كادرهاي پليسي بپردازيم.

وي تصريح كرد: منطقه ما كانون بحران هاست و هيچ كس بيش از خود ما صلاحيت رسيدگي به اين مباحث را ندارد و در واقع اين نشست هماهنگ كننده همت هايي است كه براي حل اين معضلات شكل گرفته اند.

پور محمدي همچنين در خصوص موضعش در سخنراني اختتاميه نشست وزراي اكو مبني بر آمادگي ايران براي همكاري هسته اي با اعضاي اكو توضيح داد: ما در اين رابطه گفتيم كه استفاده از فناوري هاي نوين حق تمامي كشورها است و آنچه كه اعلام شد سياست قديمي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با توسعه فناوري صلح آميز هسته اي بوده است.

وزير كشور خاطر نشان كرد: اگر كساني در پي راستي آزمايي و درك نيات ايران باشند اين بهترين راه است كه براي آگاهي از خطي كه جمهوري اسلامي ايران آن را دنبال مي كند، در پيش بگيرد.

وي خاطر نشان كرد: توسعه فناوري هسته اي و بهره برداري از دانش هاي نوين و همكاري در اين خصوص با كشورهاي منطقه و به خصوص كشورهاي اسلامي از اولويت هاي قديمي جمهوري اسلامي ايران است.

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