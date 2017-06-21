خشونت در کارخانه آیفون/ افزایش آمار خودکشی کارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در مطلبی خواندنی به انتشار بخشهایی از کتاب «یک دستگاه: تاریخچه رمزآلود آیفون» نوشته برایان مرچنت پرداخته که در آن دنیای غیرقابل تصور کارخانجات تولید آیفون در چین به تصویر کشیده شده است.

اکثر آیفونهایی که در سراسر دنیا به عنوان یک محصول جذاب به کار گرفته می شوند در کارخانه یا به تعبیری پارک علم و فناوری «لانژوا» واقع در مجموعه عظیم Foxconn City تولید می شود. در واقع می توان گفت این مجموعه که در ژنزن واقع شده، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی در دنیاست که مشتریانی همچون نوکیا، اپل، سونی و اچ پی دارد.

اگرچه در ظاهر امر اینگونه به نظر می رسد که کارخانه لانژوا به جهت تولید آیفونها، باید یکی از بهترین و جذاب ترین کارخانجات دنیا باشد اما واقعیت چیز دیگری است. بسیاری این کارخانه را در زمره مرموزترین و ناشناخته ترین کارخانجات دنیا هم قرار می دهند.

صف متقاضیان کار در Foxconn City ​

نیروهای امنیتی در تمامی دروازه های ورودی حضور دارند، کارگران نمی توانند بدون کارت شناسایی مخصوص وارد کارخانه شوند و از اثر انگشت رانندگانی که بار و تجهیزات وارد کارخانه می کنند اسکن گرفته می شود.

در اینجا خبرنگاران بدون هماهنگی اجازه ورود ندارند. چندی پیش یک خبرنگار رویتر به دلیل تصویربرداری آن هم از محوطه بیرونی کارخانه، از خودرویش بیرون کشیده شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بر روی دیوار این کارخانه، چنین تابلویی جلب نظر می کند: متخلفان تحویل پلیس می شوند.

وقت ناهار برای کارگرانی که آیفونها را می سازند

با این توصیفات می توان گفت کارخانه ای که آیفونها در آن تولید می شود محیطی خشن تر از پایگاههای نظامی دارد!

بر روی تمامی آیفونها و بر اساس قانونی مشخص، این عبارت درج شده است: طراحی شده توسط اپل در کالیفرنیا، مونتاژ در چین. در واقع آیفونها به دست چینی هایی ساخته می شود که سهم غیرقابل انکاری در توسعه اقصادی کشورشان دارند.

جالب اینجاست که آیفونها در مجموعه کارخانجاتی (Foxconn City) تولید می شوند که ۱.۳ میلیون نفر در آن مشغول به کار هستند و کارخانه لانژوا حدود ۴۵۰ هزار تن از آنها را در خود جای داده است.

اکثر کارگرانی که آیفونها را می سازند هر روز از این دروازه کثیف عبور می کنند

با این حال آمارها نشان می دهند که شمار این افراد به تدریج در حال کم شدن است. علت هم روشن است: شرایط کار در این کارخانه سخت تر از قبل شده و همزمان آمار خودکشی کارگران افزایش یافته است. روند خودکشی ها از سال ۲۰۱۰ آغاز شد. در آن سال ۱۸ مورد خودکشی صورت گرفت که از این تعداد ۱۴ تن بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.

تداوم این روند رسانه ها را بر آن داشت که به بررسی خودکشی در خانه آیفون بپردازند. اما اوضاع نشان می دهد که تغییری صورت نگرفته تا جایی که کارگان همچنان در شیفتهای ۱۲ ساعته کار می کنند. کارگرها باید در سکوت کار کنند و در صورت بروز اشتباه و مختل شدن خط تولید به شدت تنبیه می شوند. برخی کارگران این کارخانه را «تله روباه» عنوان می کنند زیرا در ظاهر گول زننده اما در باطن چیز دیگری است.