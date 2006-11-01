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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۲۷

آيت الله دري نجف آبادي:

اينترنت فضاي مناسبي جهت معرفي مباني اخلاقي به جهان فراهم مي كند

اينترنت فضاي مناسبي جهت معرفي مباني اخلاقي به جهان فراهم مي كند

آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور، در مراسم اختتاميه همايش سراسري زنان و اينترنت در هزاره سوم اظهار داشت: ضمن پرهيز از وادادگي و انفعال در برابر هجمه هاي فرهنگي غرب، بايد از فراورده هاي جهان مدرن در جهت منافع كشور حداكثر استفاده را ببريم.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور، در مراسم اختتاميه همايش سراسري زنان و اينترنت در هزاره سوم با تاكيد بر نقش اينترنت در مناسبات جهان امروز خاطر نشان كرد : بايد ادبيات و راه تعامل با جهان امروز را بياموزيم و با استفاده بهينه از فضاي ارتباطي موجود در معرفي گنجينه هاي عميق انساني و اخلاقي دين مبين اسلام همت گماريم.

وي افزود: با پرهيز از موضعگيري سلبي نسبت به پديده هاي نوظهور چون اينترنت در جهت استفاده درست و هدفمند از چنين محصولاتي كوشا باشيم چرا كه اينترنت چون ديگر فراورده هاي جامعه بشري ابزار است و حسن و قبح آن منوط به چگونگي استفاده كاربران از آن ابزار خواهد بود.

آيت الله دري نجف آبادي با تاكيد بر ضرورت فرهنگ سازي در تعامل با ابزار و ادوات عصر ارتباطات خاطر نشان كرد: بايد ضمن ترويج استفاده هدفمند كاربران از اينترنت، اين ابزار گسترده و كارآمد را نه فقط به عنوان، سرگرمي بلكه به عنوان كانون ارتقاء علمي و دانش افزايي و به مثابه گنجينه اطلاعات در اختيار كاربران قرار گيرد.

وي خواستار تعامل بيشتر نخبگان دنياي اسلام شد و با تاكيد بر ضرورت نقش آفريني جدي تر جهان اسلام در شبكه جهاني اينترنت گفت : از جمله وظايف مسلمانان معرفي چهره حقيقي اسلام به جهانيان است چهره اي كه متاسفانه به دست نابخردان و مستكبران مخدوش جلوه داده مي شود و بايد جهت خنثي نمودن هجمه هاي خصمانه دشمنان، حقيقت اسلام را با زبان مناسب و مخاطب شناسانه تبيين و تشريح نمود. 

کد مطلب 400984

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