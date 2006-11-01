اينترنت فضاي مناسبي جهت معرفي مباني اخلاقي به جهان فراهم مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور، در مراسم اختتاميه همايش سراسري زنان و اينترنت در هزاره سوم با تاكيد بر نقش اينترنت در مناسبات جهان امروز خاطر نشان كرد : بايد ادبيات و راه تعامل با جهان امروز را بياموزيم و با استفاده بهينه از فضاي ارتباطي موجود در معرفي گنجينه هاي عميق انساني و اخلاقي دين مبين اسلام همت گماريم.

وي افزود: با پرهيز از موضعگيري سلبي نسبت به پديده هاي نوظهور چون اينترنت در جهت استفاده درست و هدفمند از چنين محصولاتي كوشا باشيم چرا كه اينترنت چون ديگر فراورده هاي جامعه بشري ابزار است و حسن و قبح آن منوط به چگونگي استفاده كاربران از آن ابزار خواهد بود.

آيت الله دري نجف آبادي با تاكيد بر ضرورت فرهنگ سازي در تعامل با ابزار و ادوات عصر ارتباطات خاطر نشان كرد: بايد ضمن ترويج استفاده هدفمند كاربران از اينترنت، اين ابزار گسترده و كارآمد را نه فقط به عنوان، سرگرمي بلكه به عنوان كانون ارتقاء علمي و دانش افزايي و به مثابه گنجينه اطلاعات در اختيار كاربران قرار گيرد.

وي خواستار تعامل بيشتر نخبگان دنياي اسلام شد و با تاكيد بر ضرورت نقش آفريني جدي تر جهان اسلام در شبكه جهاني اينترنت گفت : از جمله وظايف مسلمانان معرفي چهره حقيقي اسلام به جهانيان است چهره اي كه متاسفانه به دست نابخردان و مستكبران مخدوش جلوه داده مي شود و بايد جهت خنثي نمودن هجمه هاي خصمانه دشمنان، حقيقت اسلام را با زبان مناسب و مخاطب شناسانه تبيين و تشريح نمود.