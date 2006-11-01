بيش از 8 هزار نفر بر صندوق هاي اخذ راي انتخابات شوراها در خراسان رضوي نظارت دارند

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، "اسماعيل گنجي" دبير اجرايي هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي خراسان رضوي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت : در كل استان 17 هزار و 429 نفر داوطلب شوراهاي اسلامي شده اند كه از اين تعداد 16 هزار و 982 نفر مرد و 447 نفر زن هستند.

وي با بيان اينكه در شهر مقدس مشهد 418 نفر براي عضويت در شوراهاي اسلامي ثبت نام كرده اند كه 61 نفر از آنها را زنان تشكيل مي دهند افزود : 15 هزار و 341 نفر در روستاها و 2 هزار و 88 نفر نيز در شهرهاي استان داوطلب شده اند .

دبير اجرايي هيات عالي نظارت استان با اشاره به اينكه تنها در 35 روستاي استان به جهت به حد نصاب نرسيدن داوطلبان ، انتخابات برگزار نخواهد شد خاطر نشان كرد : انتخابات شوراها در 20 شهرستان ، 69 شهر و 64 بخش و 2 هزار و 496 روستاي استان برگزار مي شود .

گنجي اضافه كرد : مجموع شعب اخذ راي استان خراسان رضوي 4 هزار و 15 شعبه است كه از اين تعداد 1409 شعبه در شهرها و 2 هزار و 606 شعبه نيز در روستاها مستقر مي باشند . دبير اجرايي هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي خراسان رضوي با اشاره به اهميت نظارت در امر انتخابات تصريح كرد : به طور متوسط براي هر صندوق 2 نفر ناظر و هر 20 شعبه اخذ راي نيز يك نفر به عنوان سرناظر ، كار نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده خواهند داشت .

وي با بيان اينكه تعداد اعضاي هيات هاي نظارت در شهرستانها 5 نفر و در بخش ها نيز 3 نفر هستند اظهار داشت : اعضاي هيات نظارت شهرستانها از سوي هيات عالي استان و اعضاي هيات بخش ها نيز با معرفي هيات شهرستان و تاييد هيات عالي استان فعاليت خود را آغاز كرده اند .

گنجي در خصوص تعداد اعضاي شوراي شهرها و روستاها گفت : در اين دوره نيز همچون دوره گذشته اعضاي انتخابي براي شوراهاي شهر 5 نفر و روستاهاي كمتر از 1500 نفر جمعيت 3 نفر و روستاهاي بالاي 1500 نفر نيز 5 نفر به عنوان نماينده شوراي اسلامي انتخاب خواهند شد و شهر مقدس مشهد نيز 11 نفر عضو خواهند داشت .

وي افزود : در حال حاضر هيات هاي اجرايي كار بررسي صلاحيت كانديداهاي ثبت نامي را با استخدام از مراجع چهارگانه انجام مي دهند. گنجي خاطر نشان كرد : انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان و در 24 آذرماه سالجاري برگزار خواهد شد.