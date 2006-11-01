مديريت ريسك و كاهش خطر پذيري تنها راه رسيدن به شهر ايمن است

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و دبير ستاد پيشگيري و مديريت بحران كشور در سخناني در مراسم افتتاح اين دوره آموزشي ، با تشريح جايگاه ايران به عنوان چهارمين كشور حادثه خيز در آسيا گفت: آسيب پذيري درصد بالايي از ساختمان هاي موجود ، عدم توجه به پتانسيل هاي وقوع مخاطرات طبيعي در طرح هاي توسعه شهري يا صنعتي در ساليان گذشته، رعايت نكردن حريم عوارض زمين شناختي، نبود تناسب ميان توان مراكز مديريت بحران با امكانات نجات و امداد و كمبود اطلاعات پايه جهت تحليل و برنامه ريزي از جمله چالش هاي عمده در حوزه مديريت بحران هاي ناشي از حوادث و سوانح كشور است كه درمجموع مقوله مديريت بحران را به امري دشوار و پيچيده تبديل كرده است.

دكتر مازيار حسيني با تشريح موقعيت لرزه خيزي مناطق مختلف كشور، روند زمين لرزه هاي مناطق مختلف كشور را متفاوت با يكديگر توصيف كرد و افزود: بر اين اساس تمهيدات مديريتي و اجراي مقابله با زلزله در هر استان و منطقه از كشور با مناطق ديگر مي تواند متفاوت باشد.

وي در خصوص خطر زلزله در تهران ، پيشنهاد انتقال پايتخت به نقطه ديگر را غير ممكن و نامعقول خواند و گفت: انتقال پايتخت به نقطه ديگر راه حل مناسبي براي مقابله با زلزله شهر تهران نيست چرا كه اكثر مناطق ايران از توان لرزه خيزي برخوردار است ضمن آنكه اگر پايتخت منتقل شود مشكل تهران باز به قوت خود باقي مي ماند و نمي توان نسبت به سرنوشت شهروندان تهراني بي تفاوت بود. در عوض با كار بست مجموعه اي از تدابير در بخش پيشگيري و آمادگي مي توان خطر پذيري يا شاخص ريسك زلزله را به تدريج كاهش داد همچنان كه در بسياري از كشورها و شهرهاي بزرگ دنيا از جمله ژاپن و شهرهاي بزرگ آن همچون توكيو و كوبه نگراني از زلزله بقا تدابير پيشگيري به حداقل كاهش يافته است.

حسيني افزود: نخستين اتاق بحران كشور در شهر تهران با عنوان مركز فرماندهي و هدايت عمليات مقابله با اعمال حساسيت زياد نسبت به اجراي سازه اي مقاوم در حال اجراست چرا كه وجود چنين ساختاري براي شهر تهران ضروري است و بايد تلاش كرد باتقويت ساختار مديريت بحران در شهر تهران ، هدف رسيدن به شهر ايمن تحقق يابد.

وي تاكيد كرد كه مشكل شهرتهران نه فقط سازه هاي قديمي و فرسوده است بلكه بسياري از سازه هاي جديد نيز به علت نبود نظارت هاي كافي و اجراي نامناسب داراي نقاط ضعف در برابر زلزله است، از اين رو بايد نظارت دركيفيت ساخت و ساز تقويت شود تا ساختمان جديد كه به مراتب بزرگتر، مرتفع تر و پرجمعيت تر از ساختمان هاي قديمي است، مقاوم تر و پايدار تر در برابر زمين لرزه احداث شوند.

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ، سپس با يادآوري اين واقعيت كه براساس آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي سازمان ملل توسعه يافتگي بيشتر منجر به كاهش تلفات و خسارت ناشي از حوادث و سوانح مي شود، افزود: آموزش و فرهنگ سازي، برخورداري از سخت افزار و نرم افزار مناسب و ايجاد جايگاه و تشكيلات مناسب سه ضلع رسيدن به توسعه پايدار، آرامش و امنيت در كشور هاي لرزه خيز محسوب مي شود كه در مقوله ارتقا جايگاه مديريت بحران در شهر تهران و ساير شهرهاي كشور بايد مورد توجه قرار گيرد و در مجموع مناسب ترين راهبرد پيش رو، جهت گيري به سمت مديريت ريسك (كاهش خطر پذيري) به جاي مديريت مقابله است. با طي اين مسير هر روز ابعاد وقوع حادثه و تلفات جاني ومالي آن كوچك و كوچك تر مي شود.

در اين نشست همچنين ؛ مهندس جزايري ، دبير ستاد حوادث نو سوانح غير مترقبه كشور در سخناني به برنامه تقويت ساختار مديريت بحران كشور از طريق تصويب قانوني جديد در مجلس اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ساختار جديد كه شور اول بررسي آن در مجلس به تصويب رسيده است ، رئيس جمهوري ، رياست عالي تشكيلات مديريت بحران كشور را برعهده مي گيرد و تمامي سازمان ها ، نهادها ، دستگاه قضائي و حتي مجلس در امر سياستگذاري و برنامه ريزي كلان به ويژه در بخش پيشگيري و آمادگي از حادثه و سوانح نقش دارند و بخش هاي مقابله و بازسازي نيز با اين ساختار جديد متحول مي شود.

اين دوره آموزشي تا روز پنجشنبه 11 آبان ادامه دارد و طي آن مديران ستادهاي حوادث و سوانع غير مترقبه استان هاي شمال غرب كشور در كارگاه هاي آموزشي نيز شركت خواهند كرد.