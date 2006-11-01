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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۴۸

نشست "فلسفه و علم" با حضور دكتر علي مطهري برگزار مي شود

نشست "فلسفه و علم" با حضور دكتر علي مطهري برگزار مي شود

با سخنراني دكتر علي مطهري نشست "فلسفه و علم" 13 آبان در كانون فلسفه و انديشه دانشگاه آزاد پرند برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"،  با سخنراني دكتر علي مطهري، استاد دانشكده الهيات دانشگاه تهران، نشست "فلسفه و علم" 13 آبان در كانون فلسفه و انديشه دانشگاه آزاد پرند برگزار مي شود.

اين نشست در ساعت 13 در سالن اجتماعات اين دانشكده برگزار مي شود.

کد مطلب 400991

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