نشست "فلسفه و علم" با حضور دكتر علي مطهري برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، با سخنراني دكتر علي مطهري، استاد دانشكده الهيات دانشگاه تهران، نشست "فلسفه و علم" 13 آبان در كانون فلسفه و انديشه دانشگاه آزاد پرند برگزار مي شود.

اين نشست در ساعت 13 در سالن اجتماعات اين دانشكده برگزار مي شود.