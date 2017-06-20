به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، قاسم قندهاری اظهار کرد: صندوق حمایت از تئاتر استان با حمایت اداره کل هنرهای نمایشی کشور تأسیس میشود ومبلغ یکصد میلیون تومان بهصورت بلاعوض از سوی اداره کل هنرهای نمایشی به صندوق حمایت از تئاتر استان اختصاص مییابد.
وی بابیان این نکته که دوستان انجمن نمایش استان باید هرچه سریعتر برای تشکیل صندوق اقدام کنند، افزود: تلاش میکنیم تا با استفاده از ظرفیت سایر دستگاههای فرهنگی اعتبار بیشتری برای این صندوق جذب شود.
این مسئول استانی بابیان این نکته که راهاندازی صندوق حمایت از تئاتر استان از رهآوردهای دیدار با مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی و رئیس انجمن هنرهای نمایشی کشور بود، اظهار کرد: معرفی دستکم سه نمایش برای اجرای عمومی در سالنهای نمایش تهران نیز از دیگر مصوبات این نشست به شمار میرود.
وی به ساخت و توسعه پلاتوهای کمحجم در شهرهای استان اشاره کرد و گفت: در این نشست مقرر شد زمینهایی که با مشارکت شهرداریهای استان ساخته شود، توسط اداره کل هنرهای نمایشی کشور به امکانات کامل مجهز شوند.
قندهاری اضافه کرد: تمامی آثار ارزشمند در حوزه پژوهش، تحقیق و مقاله که توسط جامعه هنری به رشته تحریر درآمده از سوی انجمن هنرهای نمایشی و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهصورت خرید کتاب موردحمایت قرار میگیرد.
وی راهاندازی سایت استانی ایران تئاتر در گلستان را یکی دیگر از اتفاقات مهم در حوزه نمایش ارزیابی کرد و گفت: هنرمندان استانی میتوانند از مهمترین رویدادهای استانی، منطقهای و کشوری مطلع شوند.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: ورکشاپ آموزشی تخصصی با حمایت اداره کل هنرهای نمایشی کشور برای سال جاری در برنامه کاری قرار دادهشده است.
وی حمایت از آثار ارزشمند نمایشنامه که به قلم هنرمندان گلستانی باشد را از دیگر مصوبات دیدار با مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی و رئیس انجمن هنرهای نمایشی کشور اعلام کرد و گفت: مقرر شد چند نمایشنامه منتخب استان در قالب یک کتاب جمعآوریشده و موردحمایت اداره کل هنرهای نمایشی کشور قرار بگیرد.
قندهاری در خاتمه یادآور شد: همچنین مقرر شد در صورت راهیابی آثار هنرمندان به جشنوارههای کشوری آئینی- سنتی، مقاومت و رضوی از سوی مرکز هنرهای نمایشی هم این تولیدات، حمایت میشود.
نظر شما