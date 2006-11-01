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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۲۰

در آستانه نشست گروه هشت صورت مي گيرد؛

رايزني مركل و بلر درباره مسائل مهم بين المللي

رايزني مركل و بلر درباره مسائل مهم بين المللي

صدراعظم آلمان در نظر دارد در آستانه نشست گروه هشت با نخست وزير انگليس در لندن ديدار كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،"اولريش ويلهم" سخنگوي دولت آلمان با اعلام اين خبر افزود: "آنجلا مركل" روز جمعه هفته جاري با " توني بلر" در لندن ديدار و درباره مسائل مهم دوجانبه و بين المللي گفتگو مي كنند.

بر اساس گزارشهاي رسيده، پيشبرد اهداف اتحاديه اروپا ، وضعيت خاورميانه و موضوع هسته اي ايران نيز از ديگر مواردي است كه رهبران آلمان و انگليس درباره آن بحث و تبادل نظر مي كنند.

اين در حالي است كه آلمان از آغاز سال جديد ميلادي رياست دوره اي اتحاديه اروپا را به عهده مي گيرد .

"مركل" در آغاز صدارت اعظمي خود در مسير اولين سفر خارجي خود به بروكسل مقر اتحاديه اروپا در لندن با نخست وزير انگليس ديدار و گفتگو كرده بود.

رهبران دو كشورهمچنين در نشستهاي مختلف بين المللي با يكديگر ديدارهايي را انجام داده اند.

کد مطلب 400994

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