رايزني مركل و بلر درباره مسائل مهم بين المللي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،"اولريش ويلهم" سخنگوي دولت آلمان با اعلام اين خبر افزود: "آنجلا مركل" روز جمعه هفته جاري با " توني بلر" در لندن ديدار و درباره مسائل مهم دوجانبه و بين المللي گفتگو مي كنند.

بر اساس گزارشهاي رسيده، پيشبرد اهداف اتحاديه اروپا ، وضعيت خاورميانه و موضوع هسته اي ايران نيز از ديگر مواردي است كه رهبران آلمان و انگليس درباره آن بحث و تبادل نظر مي كنند.

اين در حالي است كه آلمان از آغاز سال جديد ميلادي رياست دوره اي اتحاديه اروپا را به عهده مي گيرد .

"مركل" در آغاز صدارت اعظمي خود در مسير اولين سفر خارجي خود به بروكسل مقر اتحاديه اروپا در لندن با نخست وزير انگليس ديدار و گفتگو كرده بود.

رهبران دو كشورهمچنين در نشستهاي مختلف بين المللي با يكديگر ديدارهايي را انجام داده اند.