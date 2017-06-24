«روال عادی» مانند یک قطعه موسیقی است/ مواجهه کمیسر و خبرچین

محمدرضا خاکی کارگردان و مدرس تئاتر درباره اجرای مجدد نمایش «روال عادی» به خبرنگار مهر گفت: دقیقا ۷ سال از اجرای قبلی نمایش «روال عادی» می گذرد. بعد از اجرای این نمایش در سال ۸۹ خوشبختانه کار انعکاس و بازخورد خوبی داشت و از آنجا که در کشور ما تئاترها در مدت زمان محدودی به صحنه می روند و خیلی از مواقع وقتی تئاترها تازه دارند خودشان را معرفی و مخاطب را جذب می کنند، اجرایشان به پایان می رسد تصمیم به اجرای مجدد این نمایش گرفتم. در آن زمان هم امکاناتی که فضای مجازی این روزها برای معرفی آثار در اختیارمان می گذارد، نبود و عده زیادی نتوانستند نمایش را ببینند.

وی ادامه داد: به دلیل درخواست هایی که برای اجرای مجدد نمایش وجود داشت من مترصد بودم کار را مجددا اجرا کنم اما بخت یار نبود و شرایط فراهم نمی شد. «روال عادی» یک نمایش تک پرده ای دو پرسوناژ است. این اجرای دوم با تغییر یکی از بازیگران همراه است و کوروش سلیمانی جایگزین ایوب آقاخانی شده است.

این مدرس تئاتر یادآور شد: زمانی که قرار بر اجرای مجدد این نمایش شد من از آقاخانی درخواست کردم که در نمایش حضور داشته باشد اما گرفتاری ها و مشغله های کاری، متاسفانه مانع از بازی اش در این نمایش شد و در نهایت از کوروش سلیمانی که یکی از بازیگران جوان، با اخلاق و منضبط تئاتر است، دعوت کردیم تا کنار ما حضور داشته باشد. مسعود دلخواه نیز که از اجرای قبل با ما است و اجرای موفقی نیز داشت با وجودی که خودش در تالار مولوی اجرا دارد مجددا در کار حضور دارد.

وی درباره طراحی صحنه نمایش توضیح داد: طراحی صحنه نمایش تفاوت اساسی نسبت به اجرای قبل نکرده است و تنها به دلیل اینکه عرض سالن سمندریان نسبت به تالار سایه که اجرای قبلی نمایش در آنجا بود، بزرگتر است ما تنها سطح کف را گسترش دادیم تا تماشاگران دید بهتری روی صحنه داشته باشند.

خاکی متذکر شد: واقعیت این است که این نمایش مثل یک قطعه موسیقی است و این قطعه موسیقی را هیچ مدل دیگری نمی توان اجرا کرد. بیشترین تمرکز و جاذبه نمایش برخورد دو کاراکتر اصلی است و مخاطب باید در شرایطی قرار گیرد که درگیر رابطه این دو پرسوناژ که کمیسر و خبرچین هستند، بشود بنابراین در طراحی و نورپردازی همه تلاشمان را کرده ایم که تمرکز روی این دو شخصیت اصلی باشد.

این کارگردان تئاتر بیان کرد: از آنجا که تئاتر ما بیشترین تاثیر خودش را در میان نسل جوان و قشر دانشجو دارد فکر می کنم بعد از گذشت ۷ سال اجرای مجدد این نمایش فرصت مناسبی است تا جوانانی که در آن زمان موفق به دیدن نمایش نشدند بتوانند «روال عادی» را ببینند. البته باید این نکته را متذکر شوم که من مشغول تمرین نمایش دیگری بودم و قصد بازتولید این کار را در این مقطع زمانی نداشتم اما متاسفانه به دلیل فرصت کمی که برای آماده سازی نمایش در اختیار داشتیم این امکان فراهم نشد.

وی در پایان صحبت هایش گفت: آماده سازی سریع یک نمایش و اجرا در یک موعد مقرر با روشی که من تربیت شده ام سازگار نیست چون به نظرم تئاتر باید زمان خودش را برای قوام پیدا کردن طی کند درست مثل آشپزی که غذا باید کاملا جا بیفتد و پخته شود.

«روال عادی» نوشته ژان کلود کریر به کارگردانی محمدرضا خاکی و بازی مسعود دلخواه و کوروش سلیمانی از سه شنبه ۳۰ خردادماه ساعت ۲۱ در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.