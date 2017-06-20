مهرعلی کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فردیس هرسال در راستای خدمت به ایتام و نیازمندان جشن‌های گل‌ریزان را در مناطق مختلف شهر برگزار می‌کند.

رئیس اداره کمیته امداد فردیس از جمع‌آوری ۴۰ میلیون تومان در جشن گل‌ریزان مرکز نیکوکاری فاطمه زهرا (س) خبر داد و گفت: این اداره کمک‌های جمع‌آوری‌شده در جشن‌های گل‌ریزان را برای کمک‌هزینه جهیزیه، درمانی، آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و غیره اختصاص می‌دهد.

وی بابیان اینکه کمیته امداد شهرستان فردیس سه هزار خانواده تحت پوشش دارد، عنوان کرد: این خانواده‌ها چهار هزار و ۷۰۰ نفر هستند که در میان آن‌ها ۷۸۰ دانش‌آموز و حدود ۷۵۰ یتیم وجود دارد.

کلهر از جذب ۶۰۰ حامی برای ایتام فردیسی خبر داد و به اشتغال ۴۰۰ مددجو در این شهرستان اشاره کرد و گفت: هدف از اشتغال‌زایی برای مددجویان توانمندسازی آن‌ها است زیرا در این صورت است که می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان فردیس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف این اداره اشتغال‌زایی برای مددجویان این شهرستان است.

وی از برگزاری سفره اطعام برای دو هزار نفر در شهرستان فردیس خبر داد و گفت: این مهم در ماه مبارک رمضان انجام‌شده است.