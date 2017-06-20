به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه علمی می نویسد: رتبه بندی جدید نشان می دهد که برای دومین سال متوالی، قدرتمندترین ابررایانه دنیا TaihuLight است که در مرکز ملی ابرمحاسباتی ووژی چین قرار دارد. این ابررایانه می تواند ۹۳ کوادرلیون محاسبات را در هر ثانیه انجام دهد که تقریبا سه برابر سریعتر از دومین ابررایانه دنیا یعنی Tianhe-۲ است.

رتبه سوم این رتبه بندی به ابررایانه Piz Dain اختصاص دارد که در مرکز ملی ابرمحاسباتی سوئیس مورد استفاده قرار می گیرد. این ابررایانه به تازگی با پردازنده های گرافیکی جدید Nvidia مجهز شده و عملکرد قدرتمندانه تری هم پیدا کرده است.

تکنولوژی ریویو در ادامه می نویسد: به روزرسانی Piz Dain خبر بدی برای آمریکایی ها بود زیرا حالا این ابررایانه سوئیسی، رقیب قدرتمند خود یعنی ابررایانه تیتان در وزارت انرژی آمریکا را کنار زده است. این ابررایانه در آزمایشگاه ملی Oak Ridge آمریکا قرار دارد و حالا در رتبه چهارم قدرتمندترین ابررایانه های دنیا جای گرفته است.

آمار و ارقام گویای نکات زیادی هستند. ابررایانه تیتان که می تواند در هر ثانیه ۱۷.۶ کوادرلیون محاسبه را انجام دهد یک پنجم رتبه نخست این فهرست سرعت دارد.

به نوشته این نشریه علمی، آمریکا در دفاع از این وضعیت مدعی است که این کشور هنوز ۵ ابررایانه در فهرست ۱۰ ابررایانه اول دنیا دارد. همچنین این کشور از مجموع ۵۰۰ ابررایانه قدرتمند دنیا، ۱۶۹ دستگاه را در اختیار دارد و این درحالی است که چین ۱۶۰ ابررایانه از این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

این برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ است که آمریکا در سه رتبه اول قدرتمندترین ابررایانه های دنیا جایی ندارد.