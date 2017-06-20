حاکمیت قانون توسعه جامعه را به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، محمد علی افشانی در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، حاکمیت قانون را رعایت حقوق انسان ها آنچنان که در قوانین مشخص شده دانست و افزود: قوانینی که بشر وضع کرده پس از عبور از دوره های مختلف تاریخی دچار تغییر و تحولاتی شده تا در نهایت به سعادتمند شدن انسان ها بیانجامد.

وی ضمن تاکید بر لزوم آغاز آموزش و دنبال کردن بحث پپیشگیری از وقوع جرم از طریق مدرسه و خانواده ادامه داد: اگر فرزندان ما بیاموزند که به عنوان مثال محیط زیست را باید حفظ کنند و ببینند که حاکمیت با منفعت طلبان و کسانی که محیط زیست را به خطر می اندازند برخورد جدی می کندقطعا می آموزند که باید حقوق همه را رعایت کند.

استاندار فارس، با اشاره به اهمیت مساله عدالت از نظر امام علی (ع) تصریح کرد: وقتی از امیرالمونین در خصوص اهمیت مساله عدالت و جایگاه آن در مقایسه بابخشش سوال می شود می فرماید که، عدل قرار گرفتن هر چیز سرجای خودش است اما بخشش خارج شدن هر چیز از جای خویش است.

وی گفت: تمامی مجموعه ها و دستگاهها به ویژه دستگاه قضایی نقش بارزی در بحث تحقق عدالت دارد.

افشانی افزود: لازم است که مردم به همه ما اعتماد کنند و اطمینان خاطر داشته باشند که ما به عدالت رفتار می کنیم و اگر مردم اعتماد کنند میزان جرایم به شدت کاهش می یابد چرا که هیچ کس برای رسیدن به حق خودش خودسرانه عمل نمی کند و به جای این کار از سیستم قضایی کمک می گیرد.

استاندار فارس گفت: اگر مدیران دستگاههای اجرایی در مبارزه با فساد حساسیت بالایی داشته باشند بخشی از مساله حل خواهد شد و کسانی که در سیستم کار می کنند اگر اطمینان داشته باشند که مدیر اجرایی به لحاظ اخلاقی، مالی، رعایت حقوق انسان ها و اجرای عدالت سالم است، این به سایر بخش ها نیز تسری می یابد و بخشی از جامعه که با این سیستم ارتباط دارد می دانند که در آن سیستم و مجموعه فساد وجود ندارد و نسبت به آن حساسیت وجود دارد.

افشانی افزود: اما اگر این حساسیت کم باشد سیستم دچار فساد می شود و حقوق مردم ضایع می گردد و مردم برای اینکه خودشان اقدام کنند دست به ارتکاب مجرم می زنند.

وی ادامه داد: بنابراین نظارت مدیران ما و حساسیت آنها بسیار مهم و تاثیرگذار است.

استاندار فارس اظهار کرد: اگر می خواهیم جرم کاهش یابد باید نگاه خود را اجتماعی کنیم، نگاه اجتماعی به معنای مشارکت مردم، تقویت نهادهای اجتماعی و حضور مردم برای اداره بخش های مختلف است.

وی گفت: باید عناوین مجرمانه را هم کاهش دهیم تا حجم زندانیان کاهش یابد چرا که این فقط فرد زندانی نیست که با زندان رفتن تنبیه می شود بلکه خانواده و فرزندان او نیز با مشکلات فراوانی روبه رو می شوند.

استاندار فارس، ضمن تاکید بر لزوم گسترش نشاط و امید در جامعه ادامه داد: انسان امیدوار مجرم نیست و معمولا انسان های مایوس هستند که مرتکب جرم و تخلف می شوند.

افشانی افزود: باید در جامعه امید ایجاد کنیم، کسانی که مردم را مایوس و ناامید می کنند در حقیقت به مردم خیانت می کنند چرا که انسان مایوس هیچ کاری نمی کند در حالی که انسان امیدوار برای حل مشکلات جامعه تلاش می کند و قدم بر می دارد.

وی تصریح کرد: برای اینکه ما به فرزندانمان بگوییم که آنها در آینده می توانند در این کشور زندگی کنند باید در گام اول با فساد به شکل گسترده مبارزه کنیم چرا که فساد موریانه توسعه است و جلو هرگونه پیشرفت و ترقی را می گیرد.

استاندار فارس از تمام دستگاهها و مجموعه ها خواست که در کنار هم با معضل فساد مبارزه کنند.

وی گفت: هر فردی که دچار غرور شد و فکر کرد که انسان سالم و درستی است از همانجا آسیب می بیند و ضربه می خورد.

افشانی بین کرد: به اعتقاد من، شب قدر شب بیدار شدن است تا بیدار ماندن و انسان ها هم باید بیدار شوند تا بدانند که در چه شرایطی زندگی می کنند وبرای بهتر و سالمتر زندگی کردن چه کاری باید انجام دهند.