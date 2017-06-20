به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر غلامی با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون استخدامی از ۲۹ خرداد ماه، اظهار کرد: داوطلبین برای ثبت نام در این آزمون می توانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

وی ادامه داد: سهمیه استان بوشهر در این آزمون استخدامی ۲۲۰ نفر است اما به دلیل خالی بودن ظرفیت پذیرش در آزمون استخدامی سال گذشته تعداد ۸۰ نفر سهمیه پذیرش اضافه شد که در نهایت ۳۰۰ نفر برای خدمت در مناطق ۱۸ گانه استان بوشهر در نظر گرفته شد.

غلامی اضافه کرد: پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی پس از گذراندن دوره آموزش مهارت معلمی در مهر سال ۹۷ جذب آموزش و پرورش خواهند شد.