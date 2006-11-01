آژانس تنها مرجع ذيصلاح در موضوع هسته اي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه "موس نيوز"، "ايگور ايوانف" گفت :"اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي توان اين را داشته باشد؛ قاطعانه اعلام كند برنامه هاي موجود و در حال اجرا، صرفاً صلح آميز مي باشند، اين پيش از همه براي ايران برد خواهد بود".

دبير شوراي امنيت فدراسيون روسيه خاطر نشان نمود كه تنها آژانس بين المللي انرژي اتمي است كه مي تواند وجود و يا عدم وجود مؤلفه هاي نظامي در برنامه هسته اي ايران را تعيين كند.

ايوانف گفت : در نتيجه كار آژانس، برخي از سئوالها و ابهامات برطرف شد، اما به گفته وي "تعدادي از سئوالات هنوز روشن نيستند".

وي تصريح كرد: "براي اينكه آژانس بتواند اين امكان را داشته باشد كه پاسخي مشخص به برنامه هاي هسته اي پيشين كه در ايران اجرا شدند، بدهد، ضرورت دارد كه طرف ايراني اطلاعات لازم را ارائه دهد كه متاسفانه تا كنون ارائه نشده اند".

به گفته وي، اين ايران است كه بايد بيش از همه متمايل به ارائه اطلاعات باشد.



اين مقام روسي همچنين گفته كه بهتر است ايران تصميم گيري براي ارائه اطلاعات لازم درباره برنامه هسته اي خود را به آژانس بين المللي انرژي اتمي به درازا نكشاند.

وي روز گذشته به خبرنگاران گفت :"اكنون بسيار مهم است كه ايران اين را به درازا نكشانده و برعكس تلاش بيشتري براي روشن نمودن مسائلي داشته باشد كه هنوز مشخص نشده اند".