تهران صاحب طرح جامع زيباسازي خواهد شد

معاون آموزش و امور مناطق سازمان زيباسازي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان زيباسازي به عنوان متولي بحث زيباسازي تهران بيشتر به كارهاي ستادي مي پردازد و كارهاي اجرايي معدودي را كه انجام مي دهد تنها براي الگوسازي است به همين جهت با تدوين طرح جامع زيباسازي تهران در واقع يك سند و راهكار مدون براي رسيدن به استانداردهاي زيباسازي شهري خواهيم داشت.

مهندس مهدي گلشني در ادامه از همكاري با مراكز علمي و دانشگاهي و همچنين مراكز هنري در تدوين اين طرح خبر داد و گفت: بيش از 80 درصد از كارهاي سازمان زيباسازي با كمك شوراهاي هنري و علمي انجام مي شود و با استفاده از تمام ظرفيت هاي علمي و هنري شهر در پي ايجاد شهر قابل سكونتي هستيم.

وي در ادامه ايجاد طرح جامع را در شهر تهران ضروري دانست و تصريح كرد: با توجه به اينكه شناخت زيبا شناختي در شهرداري مناطق مختلف تهران در سطح پاييني قرار دارد و سلايق مختلفي در اين بحث زيبايي وجود دارد وجود يك طرح جامع كه همه را به پيروي از روش خاصي وادار كند الزامي است.

گلشني در ادامه وظيفه سازمان زيباسازي را ايجاد آرامش بصري و ارتقاي روحي و رواني شهروندان عنوان كرد و گفت: تمامي پروژه هاي سازمان با رويكرد ايجاد فضايي پر نشاط و قابل زندگي در محيط خشن شهري است كه با بي توجهي ، به شهري پر دغدغه و نازيبا تبديل شده است.

وي ، اصلاح ساختارها را يكي از سياست هاي سازمان در جهت تغيير نگاه به زيباسازي شهر عنوان و تاكيد كرد: روش هاي قديمي و سنتي ديگر در زيباسازي شهري با بزرگي و وسعت تهران جوابگو نيست و نمي توان با اين روش ها به نتايج قابل قبولي رسيد در حالي كه با استفاده از روش هاي جديد و علم روز و تكنولوژي جديد بايد فضاي شهري را به سمت ايجاد آرامش و احساس رضايت شهروندان پيش برد.