كمبود نيرو باعث افزايش فشار كاري و استرس پرستاران مي شود

معاون پشتيباني نظام پرستاري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استرس بر عملكرد افراد در حرفه هاي مختلف تاثير نامطلوب خواهد داشت بنابراين پرستاران هم از اين قاعده مستثنا نيستند البته عوامل استرس زا نيز در اين زمينه از اهميت زيادي برخوردار است.

محمد شريفي مقدم اظهار داشت: فضاي بيمارستاني و نوع فعاليت پرستاران به گونه اي است كه مسئوليت نجات جان بيماران را بر عهده دارند كه مسئوليت سنگين و پر استرس است.

معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري افزود: علاوه بر استرسي كه پرستار به علت بر عهده داشتن وظيفه سنگين حفاظت و نجات جان بيمار ، استرس بيمار و ناراحتي و اضطراب همراهان بيمار ناشي از بيماري نيز به صورت ناخودآگاه به پرستاران منتقل مي شود.

وي تصريح كرد: استرس به خطر افتادن جان بيمار در پرستاران به خصوص در پرستاران فعال در بخش هاي ويژه بسيار زياد است چون ممكن است در اين بخش ها بيمار به طور ناگهاني دچار ايست قلبي شود و در اين صورت پرستار بايد ظرف يك دقيقه با استفاده از شوك و دارو باعث فعاليت قلب شود.

شريفي مقدم گفت: حتي كوچكترين تعلل و غفلت پرستاران در بخش هاي ويژه جان بيمار را به خطر انداخته و موجب مرگ بيمار مي شود چون سرعت در اين زمينه بسيار اهميت دارد و اين شرايط كاري باعث وارد كردن استرس زياد به پرستاران مي شود.

معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري اظهار داشت: به طور حتم افزايش تعداد پرستاران و رفع كمبود نيروهاي پرستاري در مراكز بهداشتي و درماني تاثير بسزايي در كاهش استرس، احتمال خطا و افزايش كيفيت خدمات پرستاري خواهد شد.