به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده ظهر سه‌شنبه در جلسه خدمات سفر شهرستان اردبیل تصریح کرد: ستاد اجرایی خدمات سفرهای تابستانی فعالیت خود را در استان آغاز کرده است.

وی با اشاره به عضویت ۲۲ دستگاه اجرایی در این ستاد تاکید کرد: وظایف تمامی دستگاه‌ها به آن ها ابلاغ شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان به برگزاری ۱۲ دوره آموزشی برای متولیان گردشگری اشاره کرد و افزود: اقلام تبلیغاتی نیز آماده‌سازی شده است.

تقی زاده با بیان اینکه نظارت بر عملکرد مراکز اقامتی و تفریحی آغاز شده است، اضافه کرد: استان اردبیل آماده پذیرایی از مسافران عید فطر و مسافران تابستانی است.

وی با تاکید به جاذبه‌های متعدد گردشگری در این استان اضافه کرد: اردبیل یکی از مقاصد گردشگری تابستانی کشور محسوب می‌شود.