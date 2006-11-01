طالباني خواستار ايفاي نقش فعال فرانسه در عراق خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سعد البرزنجي نماينده فراكسيون ائتلاف كردها در پارلمان عراق اظهار داشت كه ديدار طالباني از فرانسه از اهميت بسيار بالايي براي منافع عراقي ها برخودار است.

وي افزود: رهبران عراق براي كسب تاييد و حمايت بين المللي از دموكراسي در عراق و مبارزه با تروريسم تلاش مي كنند و اين ديدار تلاشي براي چيره شدن بر مشكلات و موانع پيش روي بازسازي عراق به شمار مي رود.

البرزنجي گفت : فرانسه كشوري برخوردار از پيشينه دمكراسي است و مي تواند نقش فعالي را در بازسازي عراق و ساختار زيربنايي اين كشورو همچنين نقشي را در موفقيت روند سياسي اين كشور با توجه به تاثير گذاري منطقه اي و بين المللي ايفا كند.

وي ابراز عقيده كرد: طالباني خواستار ايفاي نقش فعال تر فرانسه در قبال عراق از جمله در زمينه اقتصادي براي جلب سرمايه گذاري درعراق خواهد شد.

اين نماينده ائتلاف كردها اظهار داشت : طالباني همچنين از پاريس خواهد خواست تا نقش خود را در زمينه سياسي از طريق مشاركت در روند سياسي و حمايت از آن و نيز استفاده از نفوذ خود براي تاثيرگذاري بر روند سياسي عراق و چيرگي بر تروريسم و تكفيري ها ايفا كند.

وي همچنين افزود: رئيس جمهوري عراق از پاريس خواهد خواست تا به بازسازي ارتش عراق در زمينه هاي آموزشي و تجهيزاتي كمك كرده و در زمينه هاي فرهنگي و دانشگاهي نيز مساعدت كند.

برپايه اين گزارش، فرانسه كشورهايي بود كه به شدت با جنگ عليه عراق مخالفت كرد و هيچ يك از نيروهاي خود را در چارچوب نيروهاي چند مليتي به عراق نفرستاده است.

اين دومين سفر رئيس جمهوري عراق از فرانسه پس از سرنگوني رژيم صدام در سال 2003ميلادي به شمار مي رود.