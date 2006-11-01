طرح ساماندهي كتب كمك آموزشي اجرايي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساري ، عليرضا حاجيان زاده عصر امروز در گردهمايي انتشارات كمك آموزشي و مجلات رشد كه به ميزباني ناحيه دو ساري برگزار شد ، افزود: در قالب اين طرح كارشناسان آموزشي كتاب هاي مناسب كمك آموزشي را انتخاب و در اختيار دانش آموزان به ويژه كنكوري ها قرار مي دهند.

وي با اشاره به اهميت انتشار مجله رشد اظهار داشت: سالانه اين مجله در 29 عنوان و 30 ميليون نسخه منتشر و در اختيار فرهنگيان و دانش آموزان قرار مي گيرد.

حاجيان زاده با بيان اينكه تيراژ مجله رشد هم رديف با افزايش خوانندگان دانش آموزي بايد بيشتر شود ، افزود: مجله رشد سالانه 5/1 ميليارد صفحه مطالب آموزشي و تربيتي به علاقه مندان عرضه مي كند.

وي درباره ميزان استقبال دانش آموزان ايراني خارج از كشور از مجله رشد نيز تصريح كرد: مجله رشد در تمام نمايندگي هاي آموزش و پرورش خارج از كشور به تعداد 3 هزار نسخه ارسال مي شود.

حاجيان زاده ؛ محتوا سازي ، كيفيت بخشي ، اثر بخشي آموزش ، افزايش هويت ملي دانش آموزان ، جذابيت در آموزش و بهره مندي از شيوه هاي هنري را از رويكردهاي جديد مجله رشد عنوان كرد.

وي اضافه كرد: خواندن مجله رشد نبايد در حاشيه امور آموزشي فرهنگيان و دانش آموزان قرار گيرد.

اين مقام مسئول در پايان خاطر نشان كرد: مجله رشد در كشور پل ارتباطي ميان يك ميليون نفر معلم و 16 ميليون دانش آموز است.