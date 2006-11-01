به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري دومين جشنواه فيلم ديني رويش اعلام كرد پنجشنبه 11 آبان ماه در سينما قدس مشهد فيلم بلند سينمايي "سينه سرخ" به نمايش درمي آيد. اين فيلم سال گذشته در بخش مسابقه بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر حضور داشت، اما به دليل مشكلات فني به نمايش درنيامد واز دور جشنواره خارج شد.



"سينه سرخ" بعد ازاين جشنواره به اكران عمومي درنيامد و اين براي اولين بار در جشنواره رويش نمايش داده مي شود. فيلم داستان پسري نوجوان به نام علي يار است كه در پي مرگ بهترين دوست خود براي احياء او دنبال كسي مي گردد كه دم مسيحايي داشته باشد. اما كسي را غير از خود نمي‌يابد. مهدي احمدي، سپيده گلچين، عليرضا داودنژاد، يوسف مرداي و ... در "سينه سرخ" بازي كرده اند.



جلسه نقد و بررسي فيلم هم پس از نمايش آن با حضور رضا درستكار و جواد طوسي در سينما قدس مشهد برگزار خواهد شد. دومين جشنواره سراسري فيلم ديني رويش روز جمعه 12 آبان ماه با معرفي برگزيدگان به كار خود پايان مي دهد.

کد مطلب 401015