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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۱۲

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد :

كاهش تمركز دانشجويان دانشگاه آزاد در تهران با افزايش واحدها در حومه

كاهش تمركز دانشجويان دانشگاه آزاد در تهران با افزايش واحدها در حومه

با توجه به سياست دانشگاه آزاد اسلامي در افزايش واحدهاي اطراف تهران تعداد دانشجويان واحدهاي تهران كاهش خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، دكتر "عبدالله جاسبي" - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي عصر امروز در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي قيام دشت افزود: تهران به عنوان يك كلان شهر و پايتخت پاسخگوي نيازهاي آموزشي جوانان نيست، به همين خاطر بسياري از دانشجويان براي ادامه تحصيل به شهرهاي ديگر سفر مي كنند.

وي افزود: برنامه ريزي براي پذيرش دانشجو در حومه تهران از 10 سال پيش در دستور كار دانشگاه آزاد قرار گرفته است و اين امر از پذيرش دانشجو در واحدهاي رودهن، كرج و ورامين آغاز شد.

رئيس دانشگاه آزاد تأكيد كرد: برخورداري از فضاي آموزش مناسب، هيأت علمي و تجهيزات، محورهاي اصلي ارتقاي كيفيت آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسلامي است.

جاسبي با بيان اين مطلب كه دانشگاه آزاد بيشتر به دنبال توسعه كيفي است، خاطر نشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي براي ارتقاي سطح علمي و پژوهشي خود به دنبال ارتقاي سطح كيفي دانشگاه در راستاي سياست ها و چشم انداز 20 ساله كشور است.

کد مطلب 401016

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