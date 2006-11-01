كاهش تمركز دانشجويان دانشگاه آزاد در تهران با افزايش واحدها در حومه

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، دكتر "عبدالله جاسبي" - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي عصر امروز در مراسم افتتاح پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي قيام دشت افزود: تهران به عنوان يك كلان شهر و پايتخت پاسخگوي نيازهاي آموزشي جوانان نيست، به همين خاطر بسياري از دانشجويان براي ادامه تحصيل به شهرهاي ديگر سفر مي كنند.

وي افزود: برنامه ريزي براي پذيرش دانشجو در حومه تهران از 10 سال پيش در دستور كار دانشگاه آزاد قرار گرفته است و اين امر از پذيرش دانشجو در واحدهاي رودهن، كرج و ورامين آغاز شد.

رئيس دانشگاه آزاد تأكيد كرد: برخورداري از فضاي آموزش مناسب، هيأت علمي و تجهيزات، محورهاي اصلي ارتقاي كيفيت آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسلامي است.

جاسبي با بيان اين مطلب كه دانشگاه آزاد بيشتر به دنبال توسعه كيفي است، خاطر نشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي براي ارتقاي سطح علمي و پژوهشي خود به دنبال ارتقاي سطح كيفي دانشگاه در راستاي سياست ها و چشم انداز 20 ساله كشور است.