به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، عبدالرضا چراغعلی اظهار کرد: ما به دنبال خیران اجتماعی هستیم تا بتوانیم ستادی را شکل دهیم که مردم در حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به دولت کمک کنند.

وی افزود: دولتی‌ها برای حل آسیب‌های اجتماعی بدون کمک مردم قادر به حل این آسیب‌ها نیستند و باید کمک کنیم تا نقش مردم در امدادرسانی‌های اجتماعی پررنگ‌ تر شود.

وی بیان کرد: ما باید دستگیر خانواده‌هایی باشیم که آسیب‌های اجتماعی بر خانواده آنها خیمه زده و حتی باید نگاه متمرکز و دقت بیشتری به خانواده‌هایی داشته باشیم که شاید به واسطه ارتکاب جرم یکی از اعضای خانواده، دیگر اعضا در حوزه اشتغال و درآمد دچار مشکل شده‌اند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان بر لزوم امدادرسانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و افزود: آسیب‌های اجتماعی در جامعه موج می‌زند که این زیبنده جامعه نیست، چهار دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما در بسیاری از شاخصه‌ها رتبه خوبی نداریم.

چراغعلی تشکیل اتاق فکر اجتماعی را اقدامی موثر دانست و گفت: آنچه تصمیم می‌گیریم باید مبنای کارشناسی داشته باشد و از ظرفیت خیرین اجتماعی به گونه‌ای بهره ببریم که هر کدام حمایت از زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و ... را بگیرند و دستگاه‌های اجرایی در هموار کردن مسائل نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

وی با اشاره به نقش مردم در کاهش آسیب های اجتماعی، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها پرهزینه‌ترین کارها را انجام می‌دهند ولی اگر مردم را پای کار بیاوریم، کارها و اقدامات کم هزینه و با راندمان بالاتر به نتیجه می‌رسد.