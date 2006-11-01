اسرائيل خواهان گفتگو نيست / تل آويو بازنده جنگ لبنان بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري روسي نووستي، پريماكف كه رياست اتاق بازرگاني و صنايع روسيه را بر عهده دارد، بر اين باور است كه با حماس كه در حال حاضر دولت فلسطيني را در ختيار خود دارد، مي توان گفتگو كند.

وي در جريان سخنراني خود در قاهره اعلام كرد: "با آنها مي توان و بايد كار كرد، اما اسرائيلي ها اين را نمي خواهند".

به اعتقاد سياستمدار كهنه كار روسي، سياست اسرائيل بعد از عدم موفقيت در عمليات نظامي عليه لبنان ممكن است كه دستخوش تغييراتي گردد.

وي گفت : البته اسرائيل جنگ را باخت؛ فكر مي كنم كه اوضاع در اسرائيل بسيار دشوار است.

به اعتقاد اين مقام روسي، در ميان اسرائيلي ها نارضايتي نسبت به سياست اجرايي از سوي "ايهود اولمرت" وجود دارد.

پريماكف افزود : بسياري از مردم اسرائيل معتقدند كه سياست اجرايي توسط دولت فعلي تل آويو ، موجوديت آن را به مخاطره انداخته است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع روسيه توضيح داد: ايهود اولمرت و آريل شارون(نخست وزير اسبق اسرائيل) مي خواستند كه عملا از "نقشه راه ها" دور شده و آن را با تصميمات يك جانبه براي ايجاد مرز عوض كرده و ديواري بنا نمايند. حال كاملا روشن شده كه اين موضع عملي نيست.

به گفته وي، در حاشيه اتفاقاتي كه افتاده احتمال تصحيح در سياست آمريكا در خاور نزديك نيز كاملاً وجود دارد.

پريماكف معتقد است : بن بست درعراق و كاهش محبوبيت آمريكا درجهان عرب بعد از وقايع لبنان شرايطي را مهيا مي كند كه آمريكا موضع واقع بينانه تر و انعطاف پذيرتري را انتخاب كند.

نخست وزير اسبق روسيه تصريح كرد: همه اينها موارد، زمينه را براي حضور فعال تر روسيه در منطقه فراهم مي كند و مسكو مي تواند بر خلاف آنچه كه سالهاي اخير انجام داده نقشي مهم را ايفا كند، چرا كه ما در منطقه روي دو پا ايستاده ايم؛ يعني ما هم با اسرائيل و هم با كشورهاي عربي رابطه داريم.