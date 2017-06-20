به گزارش خبرنگار مهر، زهرا موسی پور پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری که در خصوص هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، اظهار کرد: در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیاز به یک همکاری هم جانبه و ترکیب چهارگانه کمیته ها داریم و شاید صد درصد دستگاه های اجرایی در بحث مبارزه و پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در تلاش هستند.

وی با اشاره به نقش مردم در کنار کمیته شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه ها، گفت: همه دنیا امروز به این نتیجه رسیده اند که باید با نگاه اجتماعی در راستای مبارزه با مواد مخدر حرکت کنند.

موسی پور بحث اجتماعی شدن و مردمی کردن مبارزه با مواد مخدر را از دو جنبه مهم دانست و گفت: حضور پررنگ و موثر موسسات مردم نهاد در این حوزه و تبدیل مبارزه با مواد مخدر به گفتمان مردم در این زمینه اهمیت دارد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان ادامه داد: نگاه اجتماعی به مبارزه با مواد مخدر این است که در حالت کلی و گسترده هر یک از احاد جامعه چه وظیفه ای در مقابله با این پدیده که کانون خانواده، نسل جوان و بانوان را نشانه گرفته است دارند؟

وی بیان داشت: ۵۳۰ سازمان مردم نهاد در استان کرمان وجود دارد که بیش از ۷۱ سازمان در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه سیستم عرضه مواد مخدر هوشمندانه عمل می کند، گفت: تنوع و تکثر مواد مخدر و روان گردان هر کس را درگیر خواهد کرد و اجتماعی کردن این امر به معنای احساس مسئولیت کردن تمام احاد جامعه است.

موسی پور عنوان کرد: سیاست های مبارزه با عرضه مواد مخدر سیاست مقطعی هستند که ما را به جایی نخواهند رساند و این در حالی است که فضای مجازی با تبلیغات سوء همه جوانان ما را نشانه گرفته است و حساسیت این موضوع به حدی است که اصحاب رسانه باید به عنوان چشم های بینا و گوش شنوا مردم را بیدار کنند.

وی با تاکید به اینکه در برنامه ششم توسعه سال ۹۶ هدف توسعه صیانت و حمایت از معتادان یهبود یافته و خانواده آنها با ایجاد اشتغال و مها رت آموزی است، افزود: امیدواریم امسال بتوانیم ۱۰ درصد آموزش های فنی حرفه ای و ایجاد اشتغال در برنامه ششم را برای معتادان بهبود یافته داشته باشیم.

وی با اشاره به طرح ساماندهی خانواده های معتادان بهبودیافته، گفت: امیدواریم امسال بتوانیم همه خدمات مراقبت بعد از خروج از مراکز ماده ۱۶ را برای بهبود یافتگان و خانواده آنها فراهم کنیم تا رویکرد اجتماعی و افزایش مشارکت ها را در این حوزه تقویت کنیم.

موسی پور تعیین سفیران مبارزه با مواد مخدر و استفاده از چهره های محبوب و صاحب نام ها در این زمینه را حرکت عظیمی دانست و بیان داشت: توسعه ظرفیت مردمی و گسترش حضور تشکل ها و سازمان های غیردولتی در محیط های مختلف می تواند برای مبارزه با سوء مصرف مواد موفق باشد زیرا انسان به عنوان مهمترین ابزار توسعه است.