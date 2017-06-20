به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهرابی پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت پوشش آنتن تلفن همراه شاهرود به میزانی فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه روزانه شکایات بسیاری درباره نصب دکل‌های مخابراتی که بر فراز آپارتمان‌ها صورت می‌گیرد، افزود: اگر فنّاوری برای مردم خطرساز باشد دستگاه حاکمیتی آن را قطعاً متوقف خواهد کرد پس مشکل نصب دکل‌های مخابراتی برای پوشش تلفن همراه وجود ندارد چراکه شرکت مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان انرژی اتمی متولی آن هستند که با اندازه‌گیری میزان تشعشعات درنهایت نتیجه را برای مردم اعلام می‌کنند.

وی افزود: شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورها تعهد دارند که در پوشش برای جمعیت شهری آنتن نباید از ۸۵ درصد کمتر شود و اگر از این میزان با افت مواجه شوند قطعاً اپراتورها جریمه خواهند شد لذا برنامه پوشش کامل اپراتورها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال کشور بابیان اینکه ۹ روستا حومه شاهرود از پوشش کامل تلفن همراه اول برخوردار و در روستاهایی مانند استروند، فیروزآباد و فرومد پنج هزار نفر مشترک همراه اول وجود دارد، ابراز داشت: در بحث کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه‌ای تحت عنوان پوشش مخابراتی ۸۵ درصد قرار دارد که با این طرح پوشش اکثر روستاها حل خواهد شد.

مهرابی با بیان اینکه در ۱۶روستای دیگر نیز باید پوشش کامل تلفن همراه وجود داشته باشد که ۲۹ مورد عدم پوشش به اپراتورها اعلام شد تا نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنند، تصریح کرد: پوشش اینترنت جنگل ابر زمانی رخ می‌دهد که از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که وجود دارد در کنار هم استفاده شود که هدف‌گذاری بر این اساس است و امیدواریم طی مدت کوتاهی این امر اجرایی شود.

وی بابیان اینکه درنهایت اختصاص اعتبار لازم برای امین زیرساخت و تجهیزات پوشش تلفن همراه تامین خواهد شد، افزود: امروز در بحث اینترنت و وصل شدن به شبکه جهانی به‌گونه‌ای حرکت می‌کنیم که بدون وجود آن نمی‌توانیم هیچ کاری را انجام دهیم لذا پوشش اینترنت نیز قطعاً از اولویت‌ها محسوب می‌شود که درباره موضوع جنگل ابر باید گفت گردشگری هدف‌گذاری اصلی به شمار می‌رود.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال کشور بابیان اینکه در بحث پوشش اینترنت جاده‌ها در حوزه‌ای که فرمانداری مشخص می‌کند باید خدمات وجود داشته باشد، ابراز داشت: درزمینهٔ پوشش جاده‌ای یک استانداردی را معین کردیم که چه محورهایی باید در اولویت قرار گیرد و باید در جاده‌هایی که فرمانداری مشخص می‌کند صد درصد پوشش اینترنت وجود داشته باشد.

مهرابی تصریح کرد: در موارد گردشگری درواقع باید به مردم سرویس‌دهی مناسب ارائه دهیم چراکه بدون شبکه هیچ کاری انجام نمی‌شود بنابراین برای بحث گردشگری که هدف اصلی کشور است اپراتورها همکاری لازم را خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: جنگل ابر جز تکالیف تعهدی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نبود لذا به‌عنوان بحث ملی جنگل ابر و مجن شاهرود، پلنی را باید ارائه داد که با انجام این کار چه مقدار بار مالی خواهد داشت چراکه عملاً نمی‌توانیم به اپراتور درجایی که تکلیف ندارد اجبار کنیم و خوشبختانه تا این لحظه اپراتورها همکاری خوبی با حاکمیت داشته اند.