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۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی هرمزگان:

۱۵ تن انواع محصولات قاچاق کشاورزی در هرمزگان کشف شد

۱۵ تن انواع محصولات قاچاق کشاورزی در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: ۱۵ تن انواع محصولات قاچاق کشاورزی در هرمزگان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز سیدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان با پدیده قاچاق محصولات کشاورزی بطور جدی برخورد قانونی می کند گفت: طی خرداد ماه امسال انواع میوه های قاچاق از جمله لیمو ترش، لیمو خشک، انبه، گریب فروت، گلابی، آوکادو و گوسفند کشف شد.

سیدی افزود: در این مدت ۳تن لیمو ترش ، ۱تن انبه، بیش از ۲تن لیمو خشک، ۴تن گریب فروت و حدود ۵تن گلابی و آوکادو شناسایی شده است.

وی اظهارداشت: عمده کشفیات در شهرستان های میناب، بندرعباس، جاسک، بندرلنگه، قشم و حاجی آباد انجام شده است.

سیدی افزود: عدم گواهی سلامت، خارجی بودن برخی محصولات و عدم ارائه اسناد و گواهی بهداشتی از مهمترین علل توقیف این محصولات بوده است.

کد مطلب 4010210

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