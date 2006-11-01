محمدرضا آملازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: تعداد صندوق هايي كه براي اين شعب در نظر گرفته شده ، بيش از هشت هزار و 300 صندوق خواهد بود.

وي در بخش ديگري از سخنانش اعلام كرد: به دليل حضور كم داوطلبان در برخي روستاهاي خوزستان براي انتخابات شوراهاي شهر و روستا، 200 روستا در اين استان به حد نصاب برگزاري انتخابات نرسيدند.

در مجموع خوزستان داراي دو هزار روستاست كه در يك دهم آنها به دليل به حد نصاب نرسيدن انتخابات برگزار نخواهد شد.

براي دور چهارم انتخابات شهر و روستا در مجموه 12 هزار و 742 نفر نامنويسي كرده بودند كه تاكنون بيش از 12 نفر آنان انصراف داده اند.

خوزستان بيش از چهار ميليون و 600 هزار نفر جمعيت دارد كه سه ميليون نفر آنان واجد شرايط شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا هستند.