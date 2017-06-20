به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز قدس در این استان با اشاره به اینکه راهپیمایی روز قدس بیانگر اتحاد و وحدت مسلمانان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است، اظهار داشت: حضور حماسی مردم در این راهپیمایی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: حمایت از مردم فلسطین، دشمن ستیزی و حفظ انقلاب اسلامی از مهمترین آرمان های انقلاب اسلامی به شمار می رود.

وی تاکید کرد: روز قدس روز نشان دادن همبستگی مسلمانان در برابر دشمنان است و باید راهپیمایی روز قدس با حضور حماسی مسلمانان در نقاط مختلف برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: مردم بار دیگر باید با حضور حماسی خود در این راهپیمایی با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند و وحدت و یکپارچی خود را به دشمنان نشان دهند.