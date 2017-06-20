کاهش ۴۲۰ میلیون مترمکعب مصرب آب در بخش کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی ظهر سه شنبه در نهمین جلسه شورای حفاظت منابع آ بی استان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مباحثی که اخیرا با آن مواجه شده ایم برداشت های بی رویه باغ سراها و برخی واحدهای تولیدی از شبکه آب روستایی است، اظهار کرد: این امر موجب قطعی شبکه آب در برخی از روستاها شده است.

وی با بیان اینکه مقرر شده است که این موضوع به صورت تفاهم نامه ای سامان دهی شود، گفت: مالک های این باغ سراها و واحدهای تولیدی باید مصرف خود را در ساعات پیک مصرف به حداقل برسانند.

۹۰درصد مصارف آب فضای سبز جدا سازی شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در ماه های آتی آوار برداری سراسری منابع آبی استان را در برنامه خواهیم داشت، افزود: امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی دقیق بتوانیم برداشت های مازادی که در سال های گذشته داشته ایم جبران و تعادل و پایداری در سطح آب های زیرزمینی استان ایجاد شود.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه امسال نیز در وضعیت خشکسالی به سر می بریم اما در زمینه صرفه جویی اقدامات بسیار خوبی انجام شده و خوشبختانه در بحث کشاورزی کاهش مصرف را شاهد بوده ایم.

امامی با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۶ درصد در بخش کشاورزی کاهش مصرف را داشته ایم، عنوان کرد: طی سه سال گذشته بالغ بر ۲۰ درصد مصرف آبی کشاورزان کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه روند بسیار خوبی در زمینه توسعه آبیاری تحت فشار نیز داشته ایم، گفت: ۹۰ درصد مصارف فضای سبز از شبکه آب شرب شهری جدا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه در بحث کاهش هدر رفت آب اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، اظهار داشت: تهیه برنامه ای جامع برای کاهش هدر رفت آب یکی از مصوبه های نهمین جلسه شورا بوده است.

هدر رفت ۲۸ درصدی آب در استان

وی با اشاره به اینکه هفته اول تیرماه سال جاری به هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است، افزود: در زمستان سال قبل شاهد بارندگی های مناسبی بودیم اما متاسفانه در سال جاری بارندگی ها کاهش داشته و کماکان بخش عمده استان در وضعیت خشکسالی شدید به سر می برد لذا مردم باید دقت بیشتری در مصرف آب داشته باشند.

امامی با بیان اینکه حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد هدر رفت آب از شبکه های آبی را داریم، گفت: در بخش کشاورزی طی سه سال گذشته سالیانه حدود ۱۴۰ میلیون متر مکعب کاهش مصرف داشته ایم.

وی بیان داشت: مصرف آب استان از یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون متر مکعب به یک میلیارد و سه میلیون متر مکعب رسیده است.

امامی افزود: ۶۰ میلیون متر مکعب کاهش تولید آب از چشمه ها و قنوات را داشته ایم.