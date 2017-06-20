به گزارش خبرنگار مهر، رقابت دسته ۸۵ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان ظهر امروز در شهر توکیو ژاپن برگزار شد که رامین ولی پور با مجموع ۳۲۸ کیلوگرم در جایگاه دهم قرار گرفت.

ولی پور در حرکت یکضرب وزنه ۱۵۱ کیلویی را مهار کرد و در دو ضرب وزنه ۱۷۷ کیلویی را بالای سر برد.

رده بندی وزنه برداران برتر دسته ۸۵ کیلوگرم به شرح زیر است:

یکضرب:

۱- داویتازه (گرجستان): ۱۶۲ کیلوگرم

۲- حسونا فارس(قطر):۱۶۰ کیلوگرم

۳- جیوانی سانچز(ونزوئلا):۱۵۶ کیلوگرم



دوضرب:

۱- حسونا فارس(قطر): ۱۹۳ کیلوگرم

۲- جیوانی سانجز(ونزوئلا):۱۹۲ کیلوگرم

۳- یوناتان ریواس ماسکوئرا (کلمبیا):۱۹۱ کیلوگرم

داویتازه که در یکضرب مدال طلا گرفته بود در دوضرب با ۱۸۵ کیلوگرم نهم شد.



مجموع:

۱- حسونا فارس(قطر):۳۵۳ کیلوگرم

۲- جیوانی سانجز(ونزوئلا):۳۴۸ کیلوگرم

۳- داودیتازه (گرجستان): ۳۴۷ کیلوگرم

۴- لو ژینگیائو(چین):یکضرب ۱۵۶ کیلوگرم، دوضرب ۱۹۰ کیلوگرم و در مجموع ۳۴۶ کیلوگرم

۵- یوناتان ریواس ماسکوئرا (کلمبیا): یکضرب ۱۵۵ کیلوگرم، دوضرب ۱۹۱ کیلوگرم و در مجموع ۳۴۶ کیلوگرم