به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، دموکرات های حاضر در کنگره آمریکا در اعتراض به طرح بهداشتی مورد نظر جمهوریخواهان در ساختمان سنا تجمع کرده اند.

بر اساس اعلام ای بی سی نیوز، دموکرات ها در حال رایزنی برای مقابله با این طرح هستند.

جمهوریخواهان بویژه شخص «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، خواهان کنار گذاشتن طرح بهداشتی «باراک اوباما» موسوم به اوباماکر هستند.

چندی پیش رئیس جمهور آمریکا مجددا از هم حزبی های جمهوریخواه خود خواسته بود تا در تصویب لایحه جایگزینِ قانون خدمات درمانیِ دوران باراک اوباما موسوم به «اوباما کِر» تعجیل کنند.

گفتنی است، ترامپ برای تغییر برخی از قوانین دولت پیشین این کشور در حالی تلاش می کند که برای این کار به ۵۱ رأی در مجلس سنای آمریکا نیازدارد؛ اقدامی که نیازمند مشارکت دموکرات ها نیز است.