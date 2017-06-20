به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله درودگر پیش از ظهر سه شنبه همزمان با هفته قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: طی سال گذشته با هدف پیشگیری از وقوع جرم در حوزه های مختلف توسط این معاونت و تدوین آیین نامه های پیشگیری، ۲۰ جلسه با ۱۱۳ مصوبه در استان مرکزی برگزار شد .

وی با اشاره به اهداف معاونت پیشگیری از وقوع جرام دادگستری استان مرکزی افزود: چهار اداره شامل اداره فرهنگی و اجتماعی، امنیت انتظامی و بدوی، حقوقی و قضایی و اداره برنامه ریزی به عنوان زیر مجموعه های این معاونت فعالیت دارند.

۶۸ پرونده تخلفات انتخاباتی در مرکزی تشکیل شد

درودگر گفت: ۶۸ پرونده تخلفات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان تشکیل و برای رسیدگی به دادسراهای استان ارجاع شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به افزایش نرخ طلاق نسبت به ازدواج بیان کرد: از جمله اقداماتی که با هدف کاهش طلاق در حوزه پیشگیری صورت گرفته، اجرای شیوه نامه و دستورالعمل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و اجرای برنامه مدل داوری موضوع ماده ۲۷و۲۸ قانون حمایت از خانواده در استان مرکزی است.

درودگر بااشاره به اینکه طلاق از جمله پنج آسیب مورد دغدغه رهبر معظم انقلاب است و بر کاهش آن تاکید دارند خاطرنشان ساخت: طی سال گذشته تاکنون در اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده با همکاری دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، سه مرکز مشاوره در اراک راه اندازی شد و تمامی پرونده های طلاق که با موضوع توافقی مطرح هستند، قبل از طرح دادخواست، به مراکز مشاوره ارجاع می شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: از ۴۹۱ پرونده طلاق توافقی که در سال گذشته به این مرکز ارجاع شده بود، ۸۴ پرونده منتهی به صلح و سازش شد.

راه اندازی سه مرکز مشاوره طلاق در اراک

درودگر با اشاره به اینکه افزایش این مراکز در دستور کار است، بیان داشت: در اراک سه مرکز، در شهرهای خمین و ساوه هر کدام دو مرکز و در سایر شهرستان های استان هر کدام یک مرکز مشاوره در سال جاری راه اندازی می شود و تمامی پرونده های خانوادگی و مربوط به زوجین، به این مراکز ارجاع می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده موضوع داوری با عنوان طرح مصلحین مطرح است که در سال گذشته در شازند به عنوان پایلوت مقدمات آن فراهم شد و داوران نیز کلاس های آموزشی را طی کردند و این طرح که می تواند با حضور داوران در کاهش اختلافات خانوادگی بسیار موثر باشد، امسال در کل استان مرکزی اجرا می شود.

براساس این گزارش، درودگر از دیگر اقدامات سال گذشته را اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان از مراکز ترک اعتیاد عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از آسیب های جامعه موصوع خانمانسوز اعتیاد است؛ هدف از این آیین نامه آن است که معتاد بعد از خروج از مراکز ترک اعتیاد در شرایط مصرف مجدد قرار نگیرد، بنابراین باید به توانمند سازی آنان با برنامه هایی که در این آئین نامه دیده شده کمک کنیم تا از هرگونه لغزش مجدد جلوگیری شود.

وی بیان داشت: برنامه دیگری که این معاونت در سال گذشته انجام داد و امسال نیز ادامه دارد، برگزاری دوره مدیریت مهارت دانش رفتار ویژه گروه های امنیتی و اخلاقی با رویکرد اصلاح و تربیت اخلاق با همکاری پلیس امنیت اخلاق می باشد.

ضرورت آگاهسازی دانش آموزان حاشیه نشین

درودگر در بخش دیگر سخنان خود به موضوع مخاطرات گریبانگیر دانش آموزان حاشیه نشین پرداخت و گفت: آموزش دانش آموزان و والدینی که در محله های پر آسیب، زندگی و تحصیل می کنند در دستور کار است.

وی ادامه داد: سه گروه خود دانش آموز، والدین دانش آموز و مربیان و معلمانی که با این دانش آموزان در ارتباط هستند باید این دوره آموزشی را طی کنند و سه برنامه مجزا برای این سه گروه هدف با همکاری آموزش وپرورش تدارک دیده شده که در طول سال این برنامه ها اجرا می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: از دیگر برنامه ها استفاده از ظرفیت های روحانیون و مبلغین برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه خشونت، اعتیاد و طلاق است.

وی اضافه کرد: برای این منظور کارگاه های آموزشی برای روحانیون و مبلغین تدارک دیده شده تابتوانیم از ظرفیت این قشر هم در راستای کاهش آسیب های اجتماعی بهره مند شویم.

درودگر خاطرنشان کرد: ستاد مردمی با هدف پیشگیری از وقوع جرم در سال گذشته شکل گرفت، که هم اکنون ۳۲۸ نفر در این ستاد به عنوان دیده بان شرکت دارند که پس از طی دوره های آموزشی از حضورشان در حوزه کاهش آسیب ها و پیشگیری از وقوع جرم استفاده می شود.

لزوم برخورد جدی با خریداران اموال مسروقه

وی با بیان اینکه یکی از دیگر مشکلات جامعه موضوع سرقت است که بیشترین آمار پروندها را به خودش اختصاص داده، اظهار داشت: یکی از راهکارهای پیشگیری، شناسایی مراکز خرید اموال مسروقه است که طی سال گذشته در زمینه نیز کارهای خوبی انجام گرفته و طی دو جلسه و ۱۵ مصوبه، موضوع برخورد با مالخران به تصویب رسید.

درودگر بالا بردن کیفیت موسسات داوری، اجرای طرح پیش فروش ساختمان در دفاتر رسمی و خلع ید تنظیم پیش فروش ساختمان از مشاوره های املاک، طرح کاهش کیفری در جرایم سبک، طرح ساماندهی کارتن خوابان و متکدیان، ساماندهی پارکینگ ها و... را از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته برشمرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در پایان افزود: این معاونت ۴۲برنامه برای سال جاری در حوزه های، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی، قضایی، مردمی، اطلاع رسانی و... در دستور کار دارد.