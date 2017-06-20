به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الاهلی عربستان بعد از انتخاب «فهد بن خالد» به عنوان رئیس این باشگاه، مذاکراتش را برای انتخاب سرمربی جدید ادامه داده است.

جدی ترین گزینه الاهلی سرگئی ربروف اوکراینی است که مسئولان الاهلی از مدتها پیش مذاکراتی با این مربی داشتند.

سایت «النادی» عربستان در این خصوص اعلام کرد که مذاکرات فشرده الاهلی با ربروف ادامه دارد. طبق اعلام این سایت، ربروف درخواست کرده است دستیار اول، مربی بدنساز و یک آنالیزور اوکراینی با خودش به الاهلی بیاورد ولی مذاکرات به خاطر درخواست مالی جدید این مربی یک مقدار طولانی شده است.

الاهلی عربستان حریف پرسپولیس ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است که بازی رفت دو تیم ۳۱ مردادماه در مسقط برگزار خواهد شد.